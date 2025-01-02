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أحمد جودة - القاهرة - تلقى المدافع الألماني الدولي السابق ماتس هوميلز، إشادة كبيرة من مدربه في فريق روما الإيطالي لكرة القدم.

مدرب روما يثني على هاميلتون

وقال كلاوديو رانييري، مدرب روما، في مقابلة مع صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، اليوم الخميس، إن اللاعب الفائز بكأس العام 2014 عانى من قلة الدقائق في وقت سابق من الموسم، لكن خبرته الآن سيكون لها أهمية خاصة".

وأضاف المدرب البالغ من العمر 73 عاما:"واصل العمل بكد بفضل احترافيته الكبيرة. قدم كل ما عنده، حتى لو لم يرى المدرب (إيفان يرويتش الذي كان يدرب روما قبل رانييري) هذا الأمر. اللاعبون الذين يمتلكون الخبرة هم من عليهم أن يظهروا الطريق".

وبالإضافة إلى هاميلتون، يملك روما، صاحب المركز العاشر بالدوري الإيطالي، الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا ولياندرو باريديس.

وأكد رانييري:" الثلاثة فازوا بكأس العالم. وكان من المنطقي بالنسبة لي أن أبني الفريق معهم".

وقال رانييري، المدرب الثالث لروما هذا الموسم، إنه يعتقد أيضا أن الفريق بقيادة مالكيه الحاليين يمكنه المنافسة على الألقاب في الأعوام المقبلة رغم جراحه هذا الموسم.