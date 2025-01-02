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أحمد جودة - القاهرة - يعلن نادي الاتفاق عن إنهاء إعارة اللاعب سيكو فوفانا، القادم من نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

الاتفاق ينهي إعارة فوفانا بالتراضي

ويتقدم النادي بالشكر الجزيل للاعب سيكو فوفانا على المستويات التي قدمها خلال فترة تواجده في صفوف الفريق، متمنين له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.

كما يتوجه نادي الاتفاق بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي النصر السعودي والإدارة التنفيذية على تعاونهم المستمر والاحترافي