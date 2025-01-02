نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحديد منافس الزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة أبو قير للأسمدة أمام نظيره بلدية المحلة والتي جاءت ضمن منافسات دور ٦٤ من بطولة كأس مصر.

وودع بلدية المحلة البطولة بعد السقوط أمام أبو قير للأسمدة بثلاثية نظيفة ليتأهل لمواجهة الزمالك في دور ٣٢.

واستأنفت اليوم منافسات كأس مصر والتي شهدت ٣ مباريات لدور ٦٤ ومواجهتين في دور ٣٢ من البطولة.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

وتنطلق مباراة الزمالك أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر في التاسع من يناير المقبل في تمام الساعة الثاني والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف مساء بتوقيت الثالثة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.