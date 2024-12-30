أقوي كيراتين صاروخي للشعر الخشن ضعيه 10 دقائق على الشعر هيخلى شعرك خيوط حرير

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رياض - احمد صلاح - اقوى كيراتين طبيعي للشعر الخشن تبحث العديد من الفتيات عن كيفية عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل، لأن عمليات فرد الشعر هي عمليات خطيرة جدًا بالنسبة إلى صحة الشعر، وهناك بعض العمليات التي تساهم في ترميم الشعر والتي تكون صحية على الشعر ولكنها تتميز بتكلفتها العالية والتي ليس في مقدرة جميع الفتيات تحمّل تكاليفها، ولذلك نقدم إلى هذه الفئة بالتحديد مقالنا هذا حيث يمكنها عمل أفضل الوصفات التي تساهم في ترميم الشعر في منزلها بمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا.

طريقة عمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر

من أشهر الوصفات التي تم تقديمها لتنعيم الشعر والتي يمكنك تحضيرها في المنزل كل مما يلي:-

وصفة بذور الكتان لفرد الشعر

المكونات المطلوبة:-

كوب كبير من بذور الكتان.

ماء فاتر.

وعاء معدني.

جل صبار.

كبسولة فيتامين E.

زيت لافندر عطري.

خطوات وطريقة استخدام بذور الكتان للشعر:-

أول شيء قومي بوضع الماء مع بذور الكتان في الوعاء المعدني وضعيهم على النار حتى تصل إلى درجة الغليان.

بعد ذلك قومي بتهدئة النار وبعدها ارفعي الخليط من على النار حتى يصبح قوامه كثيف قليلًا وسميك.

اتركي الخليط يبرد ثم قومي بتصفية البذور من الماء وأضيفي إليها باقي المكونات وقلبيهم جيدًا.

ابدئي في تطبيق الخليط على شعرك من جذور الشعر حتى أطرافه بشكل متساوي حتى يكون متساوي في النعومة.

اتركيه على شعرك لمدة ثلاث ساعات تقريبًا ثم قومي بشطفها ويجب أن تقومي بتكرارها من مرة إلى مرتين من كل أسبوع.

وصفة الأرز لفرد الشعر الخشن

المكونات المطلوبة:-

شامبو مناسب لنوع شعرك.

أربعين نقطة من بروتين الأرز.

زيت اللافندر العطري.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

خطوات وطريقة تحضير ماسك الأرز للشعر:-

اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا وناعمة وعبارة عن خليط متماسك.

بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا ودلكي فروة الرأس بيديك بحركات لطيفة لمدة دقيقتين تقريبًا.

افردي الخليط على شعرك وركزي على فروة الرأس واتركيه لمدة ساعتين على الأقل مع تغطيته بغطاء بلاستيكي.

اشطفي شعرك واحرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

فوائد الكيراتين الطبيعي للشعر

يساعد الكيراتين الطبيعي على ترميم الشعر واعادة بناء الشعر التالف.

يساعد على إمداد البصيلة بالتغذية من الجذور مع اللمعان والبريق.

لا يسبب أضرار جانبية من استخدامة بل يساعد على فرد بصيلات الشعر.

يحسن من كثافة الشعر و مظهره وتغذيته.

الكيراتين الطبيعي على عكس الكيماوي لايسبب في تساقط الشعر.

الكيراتين الطبيعى يزيد من كثافة الشعر ويحسن مظهره.

نصائح للعناية بالشعر الخشن

هناك مجموعة من النصائح التي من خلالها يمكنك العناية بالشعر الخشن أوالجاف وتتلخص في النقاط التالية