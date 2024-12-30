انت الأن تتابع خبر حلم الجميع شعر طويل مفرود .. اعملي بخاخ القرنفل وإكليل الجبل السحري في البيت وهتلاخظي النتيجة من أول مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الصحي والطويل هو أحد علامات الجمال التي تسعى العديد من النساء لتحقيقها، ومع تزايد الاهتمام بالعناية الطبيعية بالشعر، أصبحت المكونات الطبيعية مثل القرنفل وإكليل الجبل (الروزماري) اختيار ممتاز لتعزيز صحة الشعر وتحفيز نموه، ويمتاز القرنفل بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، في حين يعزز إكليل الجبل الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على تقوية البصيلات وتطويل الشعر، لذا فيما يلي سنستعرض طريقة إعداد بخاخ القرنفل وإكليل الجبل في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل بخاخ القرنفل وإكليل الجبل

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة من القرنفل.

2 ملعقة كبيرة من أوراق إكليل الجبل (طازجة أو مجففة).

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

زجاجة بخاخ نظيفة.

طريقة التحضير:

في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء وأضيفي القرنفل وإكليل الجبل.

اتركي الخليط ليغلي لمدة 10 دقائق، ثم اخفضي الحرارة واتركيه ينقع على نار هادئة لمدة 10 دقائق إضافية.

بعد أن يبرد الخليط، قومي بتصفيته باستخدام مصفاة للتخلص من الأوراق وبقايا القرنفل.

احتفظي بالسائل المصفى في وعاء نظيف.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون إلى السائل ثم امزجي الخليط جيدًا.

اسكبي الخليط في زجاجة بخاخ نظيفة وجافة.

احفظي البخاخ في الثلاجة للاستخدام المتكرر.

طريقة الاستخدام:

رشي البخاخ مباشرة على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف.

دلكي فروة الرأس بلطف بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية وضمان امتصاص الفوائد.

يمكنك استخدام البخاخ يوميًا أو ثلاث مرات في الأسبوع حسب الحاجة.

لا يحتاج البخاخ إلى غسيل، ويمكن تركه على الشعر دون أي مشاكل.

احرصي على غسل الشعر بانتظام باستخدام شامبو خالٍ من الكبريتات للحفاظ على صحة فروة الرأس.

بخاخ القرنفل وإكليل الجبل