صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتراجع 24% خلال…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - سي ان بي سي _ بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 16 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 21.1 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي بانخفاض قدره 24%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 37% مقارنة بـ11.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم الإثنين، فإن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت نحو 18 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 21% عن الربع الثالث من 2023، والذي بلغت قيمته نحو 19.4 مليار ريال.

فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 2 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2024، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بـ7.8 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي.