مدبولي: الحكومة تولي أهمية لضبط الأسعار واستقرار الأسواق قبل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يناير 2025 01:13 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا في الفترة المقبلة لضبط الأسعار واستقرار السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم عقد اجتماع مهم للجنة الاقتصادية الأسبوع الماضي، وستُعقد المزيد من الاجتماعات مع اتحادات الغرف التجارية والتجار والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف هو حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى بكل جهد لتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالفائدة على المواطن.