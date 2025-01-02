مدبولي: نستهدف جذب 18 مليون سائح في 2025 مع افتتاح المتحف…

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يناير 2025 11:11 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر حققت نتائج إيجابية بالقطاع السياحي خلال عام 2024، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم كان سيصل إلى 18 مليون سائح لولا الأحداث التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق هذا الرقم في عام 2025.

وأضاف مدبولي أن افتتاح المتحف المصري الكبير في 2025 سيكون له تأثير كبير على تعزيز السياحة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية بشكل مستمر لتلبية الطلب المتزايد من السياح.