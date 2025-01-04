مخزون الغاز لدى إيطاليا يقترب من 80%أكد جلبيرتو بيكيتو فراتين، وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، أن مخزون الغاز لدى بلاده يقترب من 80 في المائة.

وقال فراتين في تصريحات بثتها وكالة "آكي" للأنباء، اليوم السبت، عقب توقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا نحو أوروبا: "أطمئن الجميع فيما يتعلق بكمية الغاز المخزون على المستوى الوطني، فلدينا منه في الوقت الحالي ما يصل إلى 80 في المائة تقريبًا".

وأكد فراتين على أن بلاده لديها احتياطيات كافية من الغاز لضمان عدم حدوث أي انقطاع خلال الشهرين المقبلين مع ما يتمثل بمرور فصل الشتاء.

وكانت صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط أنابيب تمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا، قد توقفت اعتبارًا من مطلع العام الجديد، عقب انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات.

وزادت إيطاليا تدريجيًّا من قدرتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022 كجزء من خططها للعثور على بديل للإمدادات الروسية.

ويقدر إجمالي الطلب على الغاز في إيطاليا بنحو 61 مليار متر مكعب في العام الماضي، حيث تعد الجزائر ودول الشمال من بين الموردين الرئيسيين.