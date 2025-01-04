خروج المستشفى الأندونيسي بغزة من الخدمة
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، أن المستشفى الاندونيسي شمال غزة تم إخراجه عن الخدمة ولم يعد يقدم أي خدمات للمرضى او الجرحى.
وقالت الصحة في تصريح صحفي :" إن محافظة شمال غزة كانت تضم ثلاث مستشفيات عامة، وهي مستشفى كمال عدوان ومستشفى بيت حانون والمستشفى الأندونيسي، وقد تم إخراجها عن الخدمة جميعها و تدميرها من قبل الاحتلال".
وأضاف:" ان الحق في الصحة حق قد كفلته كافة الشرائع و المواثيق نطالب الجهات الدولية و المعنية بضرورة الضغط على الاحتلال لإعادة تشغيلها حيث يتم حرمان آلاف السكان و منهم الاطفال و الحوامل و المرضى و الجرحى من حق الحصول على الخدمات الصحية و الحكم عليهم بالموت المؤكد في ظل انعدام كل مقومات الحياة".
ويضم شمال قطاع غزة ثلاثة مستشفيات عامة وهي "كمال عدوان و العودة والاندونيسي"، تم اخراجهم عن الخدمة بفعل الحرب الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر 2023م، والتى راح ضحيتها 45,717 شهيداً و108,856مصابا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
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