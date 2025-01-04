مسقط بطلا للمرة الثانية على التوالي ونزوى وصيفا والسيب ثالثا

فـي ختام دوري الشباب لكرة اليد

تُوِّج نادي مسقط بطلًا لدوري الشباب لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025 للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نادي نزوى بنتيجة 33/‏25 في المباراة النهائية التي اقيمت برعاية الشيخ علي بن عوض بن سعيد الرعود رئيس مجلس إدارة نادي صلالة بالصالة الرئيسية بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وممثلي الأندية المشاركة في الدوري، وفي مباراة تحديد المركز الثالث تمكن نادي السيب من تحقيق فوز صعب على نادي العروبة بنتيجة 28-27 وجاءت المباراة النهائية مسك الختام لمنافسات الدوري الذي شهد مشاركة 6 أندية، هي نزوى والسيب ومسقط وصحم والنهضة والعروبة، حيث استطاع نادي مسقط تقديم مستويات جيدة منذ انطلاق منافسات الدوري بفضل الإمكانات البدنية والفنية العالية التي يتميز بها لاعبوه، حيث يُعَد الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري مقارنة بباقي الفرق المشاركة، وهذا الأمر يعكس مدى الاستعداد والتحضيرات الجيدة التي خاضها قبل بداية الدوري.

بدأ الشوط الأول بداية قوية من لاعبي مسقط الذي نجح في فرض سيطرته منذ البداية واستثمر كافة الفرص التي سنحت له، حيث تمكن لاعبوه في الدقائق الأولى تسجيل 4 أهداف عن طريق زياد الحسني والخطاب الحسني المأمون الحسني، في المقابل سنحت للاعبي نزوى عدة فرص من أجل تقليص الفارق ولكن لم تستغل بشكل الصحيح الأمر الذي أعطى حافزًا للاعبي مسقط ولكن بعد ذلك نجح لاعبو نزوى في تقليص الفارق لينتهي الشوط الأول بتقدم مسقط بنتيجة 14/‏8.

وفي الشوط الثاني واصل نادي مسقط تألقه ونجح مدرب نزوى في وضع خطة مناسبة من اجل تضييق الرقابة على لاعبي مسقط وعاد نزوى من جديد إلى المباراة لكن كلمة الحسم كانت لصالح نزوى لتنتهي المباراة بفوز مسقط 33/‏25 ويتوج باللقب مرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

وبعد نهاية المباراة النهائية قام الشيخ علي بن عوض بن سعيد الرعود رئيس مجلس إدارة نادي صلالة وبرفقته موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتتويج نادي مسقط بكأس البطولة وتقليد لاعبيه بالميداليات الذهبية ونال لاعبو نزوى الميداليات الفضية وحصل لاعبو السيب المركز الثالث والميداليات البرونزية، كما قدَّم موسى بن خميس البلوشي رئيس اتحاد اليد درعًا تذكارية لراعي المناسبة.

الجدير بالذكر يُعَد نادي مسقط أول نادٍ يحقق لقب دوري الشباب لكرة اليد في موسم 2013/‏2014، واحتفظ باللقب في موسم 2014/‏2015 وفي موسم 2015/‏2016، تمكن نادي السيب من الفوز بالبطولة، تلاه نادي أهلي سداب الذي حقق اللقب في موسمي 2012/‏2013 و2016/‏2017 وعاد نادي مسقط للتألق وفاز باللقب أربع مرات متتالية من موسم 2017/‏2018 حتى 2019/‏2020. وتوقفت المسابقة في مواسم 2020/‏2021 و2021/‏2022 بسبب جائحة كورونا، ولم تُقم في موسم 2022/‏2023 لعدم اكتمال النصاب القانوني للأندية وفي موسم 2023/‏2024، ظفر مسقط باللقب للمرة السادسة في تاريخه، وحلَّ نادي نزوى وصيفًا للموسم الرابع على التوالي.

نهائي جيد

قال الشيخ علي بن عوض الرعود رئيس نادي صلالة راعي ختام الدوري بأن المباراة النهائية كانت حماسية ومثيرة من الطرفين وقدَّم الفريقان مباراة كبيرة، وكان لحضور الجماهير والرابطة دور كبير في تحفيز اللاعبين وتقديم المستوى الكبير في النهائي، وبارك الرعود لنادي مسقط ولرئيس النادي وكذلك لنادي نزوى على وصولهما للنهائي، مشيرًا إلى أن هذه المواهب سيكون لها تأثيرها وأثرها على مستوى المنتخبات الوطنية، وقدَّم الشكر والتقدير لمجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد على دعوتهم لراعية المباراة النهائية، مؤكدًا أن نادي صلالة سوف يشارك في المؤسم القادم في جميع مسابقات اليد للفئات العمرية بعدما غاب عنها هذا الموسم.