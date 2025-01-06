الرياض ـ أ.ف.ب: أحرز السائق السعودي يزيد الراجحي المرحلة الثانية الماراثونية «48 ساعة كرونو» من رالي دكار الصحراوي على أرضه امس في بيشة، فيما تأخر حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينس نحو ساعة ونصف بعد انقلاب سيارته .وأنهى الراجحي (أوفر درايف/‏تويوتا) المرحلة البالغ طولها 967 كلم والممتدة على مرحلتين بزمن 10:56:54 ساعات، فاحتل المركز الأول رغم تعرضه لعقوبة دقيقتين بسبب سرعته الزائدة. وتبعه الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 4:16 دقائق، فيما حل حامل اللقب خمس مرات القطري ناصر العطية (داسيا) ثالثا بفارق 6:29 دقائق مع نيله عقوبة أربع دقائق أيضا بسبب تجاوزه حدود السرعة.

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