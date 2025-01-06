اندونيسيا ـ أ.ف.ب: أقال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم مدرب منتخب الرجال الكوري الجنوبي شين تاي-يونج، كما أعلن رئيسه إريك ثوهير أمس رغم حظوظه بالتأهل المباشر إلى مونديال 2026، كاشفًا أن بديله سيكون أوروبيًّا وسيتم الإعلان عن هويته الأحد المقبل. وكشف ثوهير بأن سبب الإقالة يعود إلى الأداء الهزيل في الآونة الأخيرة وإلى سوء التواصل، فيما ذكرت تقارير صحافية أن البديل سيكون النيذرلاندي باتريك كلويفرت.

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