رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بالأداء المشرف لمنتخبنا وصيف « خليجي زين 26»

نجح فـي ترك انطباع جيد عن الكرة العمانية

المنتخب البحريني ينجح فـي كسر العقدة أمام منتخبنا فـي الأدوار الحاسمة ويظفر بلقبه الثاني

رسالة الكويت ـ صالح البارحي:

اشاد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بالاداء المشرف لمنتخبنا الوطني الاول لكرة القدم وصيف خليجي 26 مؤكدا بان المنتخب العماني قدم اداء مشرفا في مجمل مبارياته في البطولة، مضيفا انه نجح في ترك انطباع جيد عن الكرة العمانية من خلال عروضه الجيدة في المباريات التي جعلته منافسا قويا على اللقب ..جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد القاري الذي اشاد فيه ايضا بالنحاج الكبير لدولة الكويت في تنظيم منافسات دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم « خليجي زين 26 « وقال بان الجهود المشتركة للجنة المنظمة المحلية والاتحادين الكويتي والخليجي لكرة القدم كانت لها اطيب الاثر في اخراج الحدث الخليجي بصورة زاهية مشيدا بالحضور الجماهيري الغفير للمباريات ما ساهم في اظهارها بأبهى حلة. وهنا رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم المنتخب البحريني بمناسبة فوزه بلقب البطولة؛ مؤكدا بان هذا الانجاز يعكس التطور المتنامي في مستوى كرة القدم البحرينية، ويعزز مكانتها التمميزة على الساحتين الاقليمية والقارية. وانهى منتخبنا خليجي 26 في المركز الثاني بعدما نجح المنتخب البحريني بقلب الطاولة عليه بنتيجة 1/2 في المباراة النهائية التي اقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت؛ ليحقق المنتخب البحريني اللقب الثاني في مسيرته بعد فوزه باللقب الاول 2019، معادلا رقم الإمارات وعمان التي خسرت في النهائي الثاني تواليا بعد 2023 في العراق. ونجح المنتخب البحريني في كسر عقدته امام منتخبنا في الأدوار الحاسمة، حيث خسرت البحرين في أربع مواجهات مع عمان في الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية.

واستحقت البحرين اللقب نظير مشوارها في «خليجي 26» الذي بدأته بالضرب بقوة، إذ فازت في بداية البطولة على السعودية 3-2 وكانت أول المتأهلين إلى نصف النهائي بتغلبها على العراق 2-0، قبل أن تخسر أمام اليمن 1-2 في مباراة تحصيل حاصل في الجولة الثالثة بعدما كانت ضامنة صدارة المجموعة الثانية. من بعدها، أطاحت بالكويت المضيفة في نصف النهائي بتغلبها عليها بهدف نظيف.

وتدين البحرين بلقبها الثاني إلى محمد مرهون الذي حصل على ركلة جزاء سددها بنفسه بنجاح (79) مدركا التعادل، بعدما كانت عمان متقدمة بهدف عبد الرحمن المشيفري (17)، قبل أن يسدد لاعب الكويت الكويتي بعد دقيقة إثر عمل فردي رائع، كرة غيّر مدافع عمان محمد المسلمي اتجاهها وسكنت بالخطأ شباك فريقه (80). وقال كميل الأسود لاعب البحرين «فرحتي لا توصف ولا أعرف كيف أعبر عن مشاعري بعد السيناريو الذي حدث وتحويل خسارتنا إلى فوز»، بدوره، صرح زميله علي مدن «الجمهور البحريني هو الرقم الصعب في التتويج ولم يهدأ ودفعنا للعودة في الشوط الثاني». وكانت الفرصة الأولى للبحرين مع تمريرة من مهدي حميدان وصلت إلى المهاجم محمد الرميحي الذي لعبها رأسية سهلة في يد الحارس فايز الرشيدي (11). بعدها مرر محمد مرهون كرة بينية إلى الرميحي الذي توغل من الجهة اليمنى ومرر كرة قوية مرت من الحارس الرشيدي إلى حميدان القادم من الخلف وغير المراقب ولعب الكرة فوق العارضة (12). من بعدها، استخلص مرهون كرة وسددها قوية أبعدها الرشيدي إلى ركنية (15). لكن عمان افتتحت التسجيل من ركلة ركنية نفذها علي البوسعيدي مباشرة على رأس عبد الرحمن المشيفري الذي لعبها مباشرة في شباك مرمى الحارس إبراهيم لطف الله (17). ولاحت فرصة للمنتخب العماني لتعزيز تقدمه بعد ركلة ركنية نفذها البوسعيدي أرضية وصلت إلى المشيفري الذي سددها تحولت إلى ركنية (32).وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، لعب مرهون كرة طويلة إلى علي مدن الذي سددها قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الرشيدي (45).وكاد مرهون يسجل التعادل بعد أن وصلت الكرة من رأسية محمد الرميحي ارتقى لها مرهون عاليا ولعبها رأسية فوق العارضة (59).وتوغل مرهون من الجهة اليسرى بعد تمريرة الأسود، فتعرض لخطأ من جميل اليحمدي وحصل على ركلة جزاء (75) نفذها بنفسه على يمين الحارس الرشيدي مدركا التعادل (78).وتابع مرهون عرضه المنفرد بعمل فردي، ثم سدد كرة أصابت قدم المسلمي مدافع عمان ودخلت شباك الرشيدي بالخطأ معلنة الهدف الثاني للبحرين بنيران صديقة (80).

عودة بعثة منتخبنا

استقبل سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب مساء امس بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم التي ترأسها سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وذلك في قاعة كبار الشخصيات بمطار مسقط الدولي، عقب عودتها الى سلطنة عمان في ختام مشاركتها بدورة كأس الخليج العربي « خليجي زين 26 « بالكويت حيث حل منتخبنا في المركز الثاني بالدورة .

تكريم الحبسي

حظى نجم حارس مرمى منتخبنا الوطني علي الحبسي الفائز بلقب أفضل حارس في (4) بطولات خليج بتكريم مع المكرمين باساطير دورات كأس الخليج على مر التاريخ كما شمل التكريم إسماعيل مطر من الامارات وحسين سعيد من العراق ومبارك مصطفى من قطر وجاسم يعقوب من الكويت وطلال يوسف من البحرين ومحمد عبدالجواد من السعودية ، وأيمن سرور من اليمن .

عصام الصبحي: افتقدنا التركيز لمدة دقيقتين واللقب ذهب لمن استغل الفرص

قال لاعب منتخبنا الوطني الاول عصام الصبحي بانه وزملاءه يعتذرون للجمهور العماني على الاخفاق في الفوز باللقب بعد الخسارة من البحرين بهدفين مقابل هدف، مضيفا في تصريحات صحفية بعد المباراة، «الخسارة جاءت نتيجة لبعض التفاصيل والاخطاء التي دائما ما تحدث في عالم كرة القدم وفي المباريات الكبرى، وقد افتقدنا التركيز لمدة دقيقتين، الأمر الذي أدى إلى تلقي شباكنا هدفين متتاليين، حاولنا العودة للمباراة مجددا، لكن لم ننجح في الوصول إلى المراد، واللقب ذهب لمن استغل الفرص. واشار الى ان الجميع يتحمل مسئولية الخسارة ولا يمكن تحميلها لطرف بعينه، ولكن في الوقت نفسه وعد الصبحي الجمهور العماني بان القادم سيكون أفضل في ظل الرغبة الواضحة لدى الجميع في تحقيق المطلوب.

خالد الرواس : صفحة البطولة طويت وسنعمل على الاستفادة منها

قال خالد الرواس مدير منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم بأن صفحة الخسارة في نهائي «خليجي زين 26» سيتم طيها في الفترة المقبلة، وسيكون التركيز على التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم، مضيفا اكتسبنا ثقة كبيرة، سيكون لها تأثير ايجابي في المستقبل، وسيتم البناء على ما تحقق في قادم المواعيد وهو ما تعاهد عليه الجميع.

وأكد الرواس بأن المنتخبين الافضل في البطولة لعبا المباراة النهائية، وبطبيعة الحال النهائي لا يسمح سوى بفوز منتخب واحد وكان من نصيب المنتخب البحريني، مضيفا تأثرنا بالغيابات، ولكن اللاعبين الذين شاركوا بالمباراة قدموا ما عليهم وأكثر.

سجل الأبطال

فيما يلي سجل أبطال دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1970، بعد اختتام السادسة والعشرين في الكويت السبت:

- الدورة الأولى (البحرين 1970): الكويت

- الدورة الثانية (السعودية 1972): الكويت

- الدورة الثالثة (الكويت 1974): الكويت

- الدورة الرابعة (قطر 1976): الكويت

- الدورة الخامسة (العراق 1979): العراق

- الدورة السادسة (الامارات 1982): الكويت

- الدورة السابعة (عمان 1984): العراق

- الدورة الثامنة (البحرين 1986): الكويت

- الدورة التاسعة (السعودية 1988): العراق

- الدورة العاشرة (الكويت 1990): الكويت

- الدورة الحادية عشرة (قطر 1992): قطر

- الدورة الثانية عشرة (الامارات 1994): السعودية

- الدورة الثالثة عشرة (عمان 1996): الكويت

- الدورة الرابعة عشرة (البحرين 1998): الكويت

- الدورة الخامسة عشرة (السعودية 2002): السعودية

- الدورة السادسة عشرة (الكويت 2003): السعودية

- الدورة السابعة عشرة (قطر 2004): قطر

- الدورة الثامنة عشرة (الامارات 2007): الامارات

- الدورة التاسعة عشرة (عمان 2009): عمان

- الدورة العشرون (اليمن 2010): الكويت

- الدورة الحادية والعشرون (البحرين 2013): الامارات

- الدورة الثانية والعشرون (السعودية 2014): قطر

- الدورة الثالثة والعشرون (الكويت 2017): سلطنة عمان

- الدورة الرابعة والعشرون (قطر 2019): البحرين

- الدورة الخامسة والعشرون (العراق 2023): العراق

- الدورة السادسة والعشرون (الكويت 2024): البحرين

- المنتخبات المتوجة:

10 ألقاب: الكويت (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010) 4 ألقاب: العراق (العراق 1979، 1984، 1988، 2023) 3 ألقاب: السعودية (1994، 2002، 2003-2004)، قطر (1992، 2004، 2014)

لقبان: الإمارات (2007، 2013)، عمان (2009، 2017-2018)، البحرين (2019، 2024-2025).