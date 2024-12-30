نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي جبر رجل مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختير علي جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة الجونة بالدوري المصري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على نظيره الجونة، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي بيراميدز اللاعب دودو الجباس، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 14، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حين يظل الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.