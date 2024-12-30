نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق كولر على تعادل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تعادل فريقه السليي مساء اليوم أمام إنبي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"كنا الفريق الأفضل على أرض الملعب واحتسبت ركلة جزاء لإنبي والذي كان سيفوز بها".

وأضاف:"لم نلعب بالشكل المتفق عليه مع اللاعبين وكان لا بد من خلق فرص رغم أننا نلعب أمام فريق كان يلعب 10 لاعبين أمام مرماه".



وتابع:"للأهلي لم يكن حظه سيئ اليوم أمام إنبي".

وأشار:"من غير المنطقي أن أقوم بتبديل لاعب لإنه حصل على إنذار لذلك عدم تبديل كوكا أمر لا يوجد عليه علامة استفهام".

وأوضح:"عدم مشاركة أشرف داري أمر عادي ولا يوجد لاعب أساسي في الفريق".

وأكمل:"لدينا 3 مدافعين مميزين لذلك قررت عدم مشاركة أشرف داري".