انت الأن تتابع خبر لشعر ناعم ولامع وطويل وكثيف اعملي كيراتين الروزماري الطبيعي في البيت النتيجة انبهار من أول استعمال والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الحصول على شعر ناعم، طويل، وكثيف هو حلم الكثير من النساء، ولكن مع ذلك فإن استخدام منتجات فرد الشعر الكيميائية قد يسبب أضرارًا طويلة الأمد، ولكن يمكن تحقيق هذه النتائج باستخدام مكونات طبيعية وآمنة، مثل الروزماري (إكليل الجبل)، الذي يُعرف بخصائصه المدهشة لتعزيز صحة الشعر، وكيراتين الروزماري هو وصفة طبيعية تعمل على فرد الشعر بفعالية، تغذي فروة الرأس، وتحفز نمو الشعر مما يجعله بديلًا صحيًا للمنتجات الكيميائية، لذا فيما يلي نوضح لكم طريقة تحضير كيراتين الروزماري في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.
مكونات عمل كيراتين الروزماري
- 2 كوب ماء.
- 2 ملعقة كبيرة من أوراق الروزماري (طازجة أو مجففة).
- 1 ملعقة كبيرة جل الصبار الطبيعي.
- 1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
- 1 ملعقة صغيرة عسل طبيعي.
- 1 ملعقة صغيرة نشا الذرة.
طريقة التحضير:
- في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء وأوراق الروزماري، ثم اتركيه ليغلي لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد، ثم صفي ماء الروزماري واحتفظي به في وعاء نظيف.
- في وعاء، اخلطي ماء الروزماري مع جل الصبار وزيت جوز الهند.
- أضيفي العسل والنشوامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
- اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو لإزالة أي زيوت أو شوائب.
- قسمي شعرك إلى أجزاء صغيرة لتسهيل تطبيق الخليط.
- باستخدام فرشاة أو يديكِ، وزعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- دلكي فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية وضمان تغلغل الخليط.
- غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام.
- اتركي الخليط على الشعر لمدة 45 دقيقة إلى ساعة حتى يمتص الشعر المكونات المغذية.
- اشطفي شعرك بالماء الفاتر جيدًا لإزالة الخليط.
- استخدمي بلسمًا خفيفًا إذا لزم الأمر، ولا تستخدمي الشامبو مباشرة للحفاظ على تأثير الكيراتين.
- استخدمي كيراتين الروزماري مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على شعر ناعم وطويل وكثيف.