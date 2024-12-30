انت الأن تتابع خبر لشعر ناعم ولامع وطويل وكثيف اعملي كيراتين الروزماري الطبيعي في البيت النتيجة انبهار من أول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحصول على شعر ناعم، طويل، وكثيف هو حلم الكثير من النساء، ولكن مع ذلك فإن استخدام منتجات فرد الشعر الكيميائية قد يسبب أضرارًا طويلة الأمد، ولكن يمكن تحقيق هذه النتائج باستخدام مكونات طبيعية وآمنة، مثل الروزماري (إكليل الجبل)، الذي يُعرف بخصائصه المدهشة لتعزيز صحة الشعر، وكيراتين الروزماري هو وصفة طبيعية تعمل على فرد الشعر بفعالية، تغذي فروة الرأس، وتحفز نمو الشعر مما يجعله بديلًا صحيًا للمنتجات الكيميائية، لذا فيما يلي نوضح لكم طريقة تحضير كيراتين الروزماري في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.

مكونات عمل كيراتين الروزماري

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة من أوراق الروزماري (طازجة أو مجففة).

1 ملعقة كبيرة جل الصبار الطبيعي.

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة عسل طبيعي.

1 ملعقة صغيرة نشا الذرة.

طريقة التحضير: