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أحمد جودة - القاهرة - فوز السكة الحديد ووادي دجلة والترسانة في جولة مثيرة بدوري المحترفين

تمكن فريق السكة الحديد بقيادة المدير الفني أيمن المزين من تحقيق انتصارا غاليا على فريق بترول أسيوط بثلاثية مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الـ 15 بدوري المحترفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى حمادة في الدقيقة 15 ومحمود عبد العاطي في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني أضاف جون افيري الهدف الثالث في الدقيقة 15.



بينما سجل أحمد عربي هدف البترول في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

زفاز فريق وادي دجلة على فريق ديروط بهدفين نظيفين سجلهما محمد عبد العاطي في الشوط الأول وأسامه كاجو بالشوط الثاني.



وفاز فريق الترسانة بقيادة أحمد كشري على فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدف دون رد سجله أوجاستين اوتو.

- وتعادل فريق أسوان بقيادة هيثم الفيل مع فريق راية بقيادة أشرف توفيق بهدف لمثله حيث تقدم رايه بهدف مروان مجدي وتعادل محمد أسامه لأسوان.

- وتعادل فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال مع فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه بهدف لمثله حيث تقدم ابو قير بهدف محمود كلشط في الشوط الأول.

وتعادل أحمد الشامي للبلدية في الشوط الثاني.

ترتيب دوري المحترفين



1-المقاولون العرب 34 نقطة

2-المصرية للاتصالات 30 نقطة

3- وادي دجلة 29نقطة

4-كهرباء الاسماعيليه 25 نقطة

5- ابو قير للاسمده 24 نقطة

6- بروكسي 23 نقطة

7- الترسانة 23 نقطة

8- بترول أسيوط 22 نقطة

9- اسوان 20 نقطة

10- القناة 19 نقطة

11- الداخلية 18 نقطة

12- السكة الحديد 17 نقطة

13- البلدية 17 نقطة

14- راية 16 نقطة

15- منتخب السويس 16 نقطة

16- لافيينا 15 نقطة

17- طنطا 13 نقطة

18- سبورتنج 11 نقاط

19- المنصورة 11 نقاط

20- ديروط 9 نقاط