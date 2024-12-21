مدرب الوصل: نريد الفوز بلقب كأس مصرف أبو ظبي للمحترفين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - تحدث ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، عن مواجهة بني ياس، غداً الأحد، في ربع نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال ميلوييفيتش: “هذه البطولة تمثل أهمية خاصة لنا، لأن أدائنا في الدوري لم يكن على مستوى التطلعات، إلى جانب أننا في العام الماضي تقدمنا في البطولة حتى نصف النهائي، وخرجنا على يد الوحدة”.

وأضاف: “هدفنا هذا الموسم، الوصول في كأس المحترفين إلى الفوز باللقب، ولتحقيق الهدف علينا التركيز الشديد، والعودة إلى الأساسيات في مبارياتنا”.

وأتم: “أعتقد أننا إذا قمنا بهذه الأمور بالشكل الصحيح، سنحقق نتيجة إيجابية أمام بني ياس، وسننجح في التأهل إلى نصف النهائي، وتحقيق اللقب”.