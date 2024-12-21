انت الأن تتابع خبر يدمر الكلى والكبد.. أطباء يحذروا من شرب الشاي بهذه الطريقة | طلعت كارثة وأحنا منعرفش والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر غلاية الشاي الكهربائية أو “الكاتيل”، من الأجهزة المنزلية الأساسية التي يعتمد عليها عدد كبير من الأشخاص في تحضير المشروبات الساخنة بسرعة وسهولة، وعلى الرغم من فوائدها العملية، إلا أن استخدامها المتكرر قد ينطوي على بعض المخاطر الصحية التي قد يجهلها الكثيرون.
تحذيرات من تناول الشاي بهذه الطريقة
- في هذا السياق، تحدث أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، معتز القيعي، عن الأضرار المحتملة المرتبطة باستخدام غلاية الشاي الكهربائية بشكل مستمر وكيفية تقليل تأثيراتها السلبية على الصحة.
- وأوضح القيعي أن هناك عدة مخاطر صحية قد تنتج عن استخدام غلاية الشاي الكهربائية بشكل متكرر:
التفاعل مع المواد الكيميائية:
- تصنع غلايات الشاي عادة من مواد بلاستيكية أو معدنية. وعند تسخين الماء داخل هذه المواد، قد يحدث تفاعل يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة، مثل مادة “بِسْفِنول أ” (BPA)، وهي مادة شائعة في البلاستيك، قد تنتقل إلى المشروب وتدخل الجسم، مما يعرض الصحة لمخاطر على المدى البعيد.
- تراكم المعادن الثقيلة: مع الاستخدام المستمر، يمكن أن تتراكم في جدران الغلاية رواسب من المعادن الثقيلة مثل النيكل والكروم، وهذه المعادن قد تنتقل إلى الماء الساخن وتؤثر سلبًا على صحة الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد والجهاز العصبي.
- كما أن هناك خطر آخر يتمثل في تراكم الجراثيم والبكتيريا، فإذا لم يتم تنظيف غلاية الشاي بشكل دوري، قد تصبح بيئة مناسبة لنمو الجراثيم والبكتيريا، وتراكم هذه الكائنات الدقيقة قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل التسمم الغذائي أو التهابات الجهاز الهضمي.
- ولهذا ينصح خبراء التغذية العلاجية دومًا بضرورة اختيار غلاية مصنوعة من مواد غير سامة وخالية من المواد الكيميائية الضارة مثل BPA، وكذلك اختيار الغلايات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج، حيث تعتبر أكثر أمانًا من تلك المصنوعة من البلاستيك.