انت الأن تتابع خبر يدمر الكلى والكبد.. أطباء يحذروا من شرب الشاي بهذه الطريقة | طلعت كارثة وأحنا منعرفش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر غلاية الشاي الكهربائية أو “الكاتيل”، من الأجهزة المنزلية الأساسية التي يعتمد عليها عدد كبير من الأشخاص في تحضير المشروبات الساخنة بسرعة وسهولة، وعلى الرغم من فوائدها العملية، إلا أن استخدامها المتكرر قد ينطوي على بعض المخاطر الصحية التي قد يجهلها الكثيرون.

تحذيرات من تناول الشاي بهذه الطريقة

في هذا السياق، تحدث أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، معتز القيعي، عن الأضرار المحتملة المرتبطة باستخدام غلاية الشاي الكهربائية بشكل مستمر وكيفية تقليل تأثيراتها السلبية على الصحة.

وأوضح القيعي أن هناك عدة مخاطر صحية قد تنتج عن استخدام غلاية الشاي الكهربائية بشكل متكرر:

التفاعل مع المواد الكيميائية: