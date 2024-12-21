طريقة استخدام الفازلين للتخلص من الشيب مع المكونات الطبيعية للحفاظ على رونق الشعر ونعومته بشكل صحي

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رياض - احمد صلاح - الفازلين للتخلص من الشيب يعتبر من أهم الوصفات المبتكرة التي أثبتت نجاح كبير للغاية في القضاء على الشعر الأبيض بشكل مذهل، نظراً لأنه مكون طبيعي بشكل كامل، وخالي تماماً من المواد الكيماوية التي تتسبب في الضرر للشعر على المدى الطويل، فإن الفازلين من المكونات التي أثبتت فعاليتها الكبيرة على الشعر الأبيض، وعودته مرة أخرى إلى لونه الأصلي، بدون سحب اللون من الشعر بالكامل كما تقوم بفعله الصبغات والمواد الكيماوية الأخرى.

طريقة الفازلين للتخلص من الشيب

يعتبر الفازلين للتخلص من الشيب من المكونات الطبيعية المذهلة التي تعمل على التخلص من الشعر الأبيض، مما يكسبه اللمعان والنعومة ويعمل على عودة لون الشعر الأصلي،

وحتى نتمكن من تطبيق تلك الوصفة على الشعر نحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من فيتامين هـ.

خطوات تطبيق وصفة الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض

أولاً نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء زجاجي ورفعها على حمام مائي حتى تذوب وتتجانس سوياً.

نبدأ في استخدام الخليط لتدلك فورة الرأس كلها به، لمدة لا تقل عن عشرة دقائق لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

تغطية الشعر الأبيض بباقي المزيج وتغطية الرأس بغطاء الرأس البلاستيكي طول الليل.

يتم غسل الشعر في اليوم التالي جيداً بالماء والشامبو للتخلص من كل البقايا.

فوائد الفازلين للشعر