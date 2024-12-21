تيلدا سوينتون تتوج بـ”الدب الذهبي” الفخري في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2025

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

يستعد مهرجان برلين السينمائي الدولي لتكريم النجمة السينمائية البريطانية الشهيرة، تيلدا سوينتون، بجائزة “الدب الذهبي” الفخرية في دورته الـ 75 المقرر إقامتها في فبراير 2025. يأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرتها المهنية الحافلة بالإنجازات والأعمال السينمائية المميزة التي قدمتها على مدار سنوات عملها في مجال السينما.

تُعتبر تيلدا سوينتون واحدة من أبرز الممثلات في جيلها، حيث تتميز بقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة ومعقدة بإتقان واحترافية عالية. بدأت سوينتون مسيرتها الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين شاركت في العديد من الأفلام الهامة التي نالت استحسان النقاد والجمهور على حد سواء. من أبرز أفلامها: “أورلاندو”، “مايكل كلايتون” الذي فازت عنه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، “نحن بحاجة للتحدث عن كيفن”، “فندق بودابست الكبير”، والعديد غيرها.

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي عن منح تيلدا سوينتون جائزة “الدب الذهبي” الفخرية في حفل افتتاح المهرجان في 13 فبراير 2025 في قصر برليناله. وقد صرحت مديرة المهرجان، تريشيا توتل، قائلة: “إن نطاق عمل تيلدا سوينتون مذهل، إنها تجلب إلى السينما الكثير من الإنسانية والرحمة والذكاء والفكاهة والأسلوب، وهي توسع أفكارنا عن العالم من خلال عملها. 1 تيلدا هي أحد نجومنا المعاصرين في صناعة الأفلام، كما أنها كانت منذ فترة طويلة جزءًا من عائلة برليناله. نحن سعداء للغاية بتقديم هذا الدب الذهبي الفخري لها”.

وقد عبرت سوينتون عن سعادتها بهذا التكريم قائلة: “مهرجان برلين هو أول مهرجان سينمائي ذهبت إليه على الإطلاق، في عام 1986 مع ديريك جارمان وأول فيلم صنعته، فيلمه “كارافاجيو”.

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