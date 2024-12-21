فيها سر غامض مش هتستوعبه أبدا!!..عشبة عجيبة تشرح القلب من مفعولها اللي ..هيعملك ذهول ودهشة!!

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رياض - احمد صلاح - تبحث المرأة دائما عن الجمال المثالي سواء للشعر أو البشرة والشعر بصفة خاصة، فهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنها الوصول لتلك النتيجة دون حاجة للمواد الكيماوية التي تضر بصحة الشعر، ولعل أبرز الوصفات الطبيعية للشعر هي وصفة أوراق السدر والزبادي والتي يمكن التعرف على فوائد وكيفية تحضيرها من خلال متابعة المقال التالي.

مكونات تحضير خلطة السدر والزبادي للشعر

يمكن تحضير وصفة طبيعية مثالية للشعر باستخدام أوراق السدر المطحونة والزبادي وبعض المكونات الأخرى التي تتمثل في الآتي:

أوراق السدر المطحونة.

زبادي.

ماء.

عسل.

طريقة تحضير وصفة السدر والزبادي

يمكن عمل وصفة طبيعية لعلاج الشعر التالف وزيادة طوله وكثافته وذلك باتباع الخطوات الآتية:

يضاف ملعقة من بودرة السدر إلى كوب من الماء الدافئ ويقلب جيدا للتخلص من أي تكتلات.

يضاف إليهم الزبادي وملعقة من العسل.

يمزج الخليط جيدا.

يوضع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعة.

يغطى الشعر باستخدام كيس من البلاستيك للحصول على نتائج مثالية.

يشطف الشعر بالماء الفاتر.

فوائد أوراق السدر للشعر

تحتوي أوراق السدر على العديد من الفوائد الهامة للشعر والتي تتمثل في الآتي: