ما هو ملعب مباراة فرنسا وبولندا في دور ال16 كأس العالم 2025

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هند السوليه - الرياض - تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدًا إلى مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ16 من كأس العالم 2025. هذه المباراة المثيرة ستقام في استاد الثمامة، وهو أحد الملاعب التي تم تجهيزها لهذا الحدث الكبير. يُعتبر المنتخب الفرنسي، الذي أحرز البطولة في النسخة السابقة، من الفرق الأكثر متابعة، مما يزيد من حماس الجمهور ويجعل عمليات البحث تتزايد حول تفاصيل المباراة، بما في ذلك مكان إقامتها.

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تشكيلة منتخب بولندا أمام فرنسا في دور الـ16 كأس العالم

تشكيلة منتخب بولندا أمام فرنسا في دور الـ16 كأس العالم

من المنتظر أن يقدم المدرب تشيزلاف ميشنيفيتش تشكيلًا 4-2-3-1 خلال مباراته أمام فرنسا، والذي من المحتمل أن يتضمن الأسماء التالية

في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

في خط الدفاع (بارتوش بيرسزينسكي جاكوب كيوور كاميل جليك ماتي كاش).

في خط الوسط جريجورتس كريتشوفياك كريستيان بيليك.

في خط الهجوم (بيرزيمسلاف فرانكوفسكي بيوتر زيلينسكي جاكوب كامينسكي روبرت ليفاندوفسكي).

تشكيلة منتخب فرنسا أمام بولندا في دور الـ16 كأس العالم

تشكيلة منتخب فرنسا أمام بولندا في دور الـ16 كأس العالم

بينما يتوقع أن يختار المدرب ديدييه ديشان نفس التشكيل 4-2-3-1 لقيادة فريقه، والذي قد يشمل اللاعبين التالية أسماؤهم

في حراسة المرمى هوجو لويس.

في خط الدفاع (ثيو هيرنانديز دايوت أوباميكانو رافاييل فاران جول كوندي).

في خط الوسط أوريليان تشواميني أدريان رابيو.

في خط الهجوم (كيليان مبابي أنطوان جريزمان عثمان ديمبيلي أوليفييه جيرو).

موعد مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ16 كأس العالم 2025

موعد مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ16 كأس العالم 2025

تبدأ المباراة المرتقبة بين فرنسا وبولندا في تمام الساعة 0600 مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد 4 ديسمبر 2025. أنهي المنتخب الفرنسي الدور الأول متصدرًا مجموعته بتسجيل 6 نقاط من ثلاث مباريات، بينما سجل المنتخب البولندي الفوز مرة واحدة فقط في مجموعته، محتلًا المركز الثاني.

استاد الثمامة ملعب مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ16

استاد الثمامة ملعب مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ16

ملعب المباراة هو استاد الثمامة، الذي افتتح لأول مرة في 22 أكتوبر 2025 بحضور أمير قطر ورئيس الفيفا إنفانتينو. يقع الملعب على بعد 12 كيلومترًا من العاصمة الدوحة، ويتسع لنحو 40 ألف متفرج. تم تصميمه على شكل القحفية القطرية من قبل المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وقد استضاف عددًا من المباريات خلال كأس العرب 2025.

أسئلة شائعة

أسئلة شائعة

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في ختام المقال، تناولنا ملعب مباراة فرنسا وبولندا والموعد المحدد لها، وقدمنا تشكيلات كلا المنتخبين وفقًا لتوقعات الخبراء الرياضيين. هذه المباراة تمثل واحدة من أبرز المحطات في البطولة وسط ترقب كبير من قبل الجماهير.