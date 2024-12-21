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هند السوليه - الرياض - يُعتبر الأهلي السعودي من أقدم الأندية في المملكة، حيث أحرز على مدار تاريخه الطويل العديد من البطولات محليًا وعربيًا، مما يجعله محل اهتمام كبير للعديد من عشاق كرة القدم. ولكن كم عدد بطولات الأهلي السعودي بالضبط نظرًا للاختلاف في إحصاءات المواقع الرياضية بشأن عدد البطولات، سنقوم هنا بتسليط الضوء على مجموعة من المراحل التاريخية للقلعة الراقي.

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تاريخ النادي الأهلي السعودي

تاريخ النادي الأهلي السعودي

تأسس الأهلي السعودي في 17 مارس 1937 على يد الأمير عبد الله الفيصل، ويقع مقره في شارع التحلية بمدينة جدة. يُعتبر النادي الأهلي أول نادي يُنشئ أكاديمية كرة قدم في المملكة، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة السعودية. لدى النادي الأهلي العديد من الألقاب، من بينها “الإمبراطور” و”قلعة الكؤوس”. حالياً، يتولى إدارة النادي مجموعة من الأسماء البارزة، منهم

عبد الإله مؤمنة – رئيس مجلس الإدارة

ياسر محروس – نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الله فقيه – أمين صندوق النادي

خالد الأيوب – عضو مجلس الإدارة

عبد الله حماد – عضو مجلس الإدارة

محمد حمد – عضو مجلس الإدارة

ماذا عن عدد بطولات الأهلي السعودي

ماذا عن عدد بطولات الأهلي السعودي

بحسب إحصائيات النادي الأهلي، فإن عدد بطولاته الرسمية والودية يصل إلى حوالي 51 بطولة متنوعة. تتوزع هذه البطولات بشكل رئيسي على الألقاب التالية

كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس ولي العهد السعودي

الدوري السعودي الممتاز

كأس السوبر السعودي

كأس الأمير فيصل بن فهد

كأس المنطقة الغربية

كأس الخليج للأندية

كأس الاتحاد العربي للأندية

عند النظر إلى البطولات الموثقة من قِبل فريق توثيق تاريخ الرياضة السعودية، نجد أن الأهلي ينفرد بـ 31 بطولة محلية وأخرى خارجية، من بينها

كأس الملك (13 مرة)

كأس ولي العهد (6 مرات)

الدوري الممتاز (3 مرات)

كأس الأمير فيصل بن فهد (3 مرات)

كأس السوبر (مرة واحدة)

بالإضافة إلى 4 بطولات خارجية

البطولات الرسمية للأهلي السعودي

البطولات الرسمية للأهلي السعودي

يتّضح من الإحصائيات أن الأهلي قد أحرز حوالي 46 بطولة رسمية في مختلف المنافسات المحلية والدولية. إليك بعض البطولات البارزة التي حققها النادي على مر السنين

م العام البطولة 1 1957 م كأس ولي العهد السعودي 2 1962 م كأس خادم الحرمين الشريفين 3 1968 م الدوري السعودي الممتاز

تركيبة الفريق في الأهلي السعودي

تركيبة الفريق في الأهلي السعودي

دعونا نتحدث الآن عن تشكيل فريق الأهلي الحالي في الدوري السعودي للمحترفين

الرقم الجنسية المركز اللاعب 1 سعودي حارس ياسر المسيليم 2 برازيلي مدافع دنكلير

متابعة أخبار النادي الأهلي

متابعة أخبار النادي الأهلي

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وفي الختام، يمتلك النادي الأهلي السعودي تاريخاً حافلاً من البطولات والإنجازات، مما يجعله واحداً من أبرز الأندية في الساحة الرياضية السعودية. نأمل أن يستمر هذا النادي في تحقيق النجاحات وإسعاد جماهيره.