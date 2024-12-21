نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات نصف نهائي كأس العالم 2025 الموعد والغيابات القنوات الناقلة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تتجه الأنظار حاليًا نحو مباريات نصف نهائي كأس العالم 2025، حيث شهدت البطولة بالفعل مباريات مثيرة خلال الأدوار الإقصائية، ليقترب المونديال من لحظة الحسم. لم يتبقى إلا تحديد الفرق الفائزة في مواجهات نصف النهائي، والتي ستحدد المتنافسين في المباراة النهائية وأيضًا مباراة تحديد المركز الثالث. في هذا السياق، نستعرض كل ما يتعلق بمباريات نصف النهائي في قطر.

محتويات

التوقيت والمواجهات المنتظرة

التوقيت والمواجهات المنتظرة

شهدت البطولة تأهل منتخبات قوية، وهي الأرجنتين، كرواتيا، فرنسا، والمغرب. تم تحديد مواعيد المباريات بناءً على نتائج الجولات السابقة مع تخصيص يومين مختلفين للمباريات لتوفير الراحة للاعبين. المباراتان اللتان ستجمعان هذه الفرق ستكونان كما يلي

الأرجنتين ستواجه كرواتيا.

فرنسا سيلعب أمام المغرب.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا

ستقام أولى مباريات نصف النهائي بين الأرجنتين وكرواتيا في يوم الثلاثاء، الموافق 13 ديسمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر. سيلتقي الفريقان على ملعب لوسيل، الذي يُعتبر من أكبر ملاعب البطولة.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

موعد مباراة المغرب وفرنسا

تواجه المغرب فرنسا في المباراة الثانية بنصف النهائي، وذلك في يوم الأربعاء، الموافق 14 ديسمبر 2025، أيضًا في الساعة العاشرة مساءً. ستجري المباراة على ملعب البيت، الذي يُعد ثاني أكبر الملاعب في قطر.

القنوات الناقلة لمباريات نصف النهائي

القنوات الناقلة لمباريات نصف النهائي

سيتم عرض مباريات نصف نهائي كأس العالم على عدد من القنوات الرياضية، أبرزها مجموعة قنوات بي ان سبورت وشبكة الكاس القطرية. يمكن للمشجعين متابعة المباريات عبر القنوات التالية

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 5 Max

beIN 4K HDR

ترددات القنوات الناقلة

ترددات القنوات الناقلة

لمتابعة المباريات بحرية وبوضوح، يمكن للمهتمين ضبط ترددات القنوات الناقلة، وفقًا للتفاصيل التالية

القنوات الناقلة التردد معدل الترميز وضع الاستقطاب القمر الصناعي Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD 12604 27500 أفقي النايل سات beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 5 Max

beIN 4K HDR 11585 27500 رأسي سهيل-1

غيابات محتملة في نصف النهائي

غيابات محتملة في نصف النهائي

على الرغم من عدم وجود إصابات خطيرة، إلا أن بعض اللاعبين قد يغيبون عن مباريات نصف النهائي بسبب تراكم البطاقات. ومن أبرز الغيابات المحتملة

غيابات منتخب المغرب وليد شديرة.

غيابات منتخب فرنسا لا توجد غيابات في صفوف المنتخب.

غيابات منتخب الأرجنتين غونزالو مونتييل ماركوس أكونيا رودريغو دي باول

غيابات منتخب كرواتيا لا توجد أي غيابات.

الوقت المتبقي لمباراة الأرجنتين وكرواتيا

الوقت المتبقي لمباراة الأرجنتين وكرواتيا

مع اقتراب موعد المباراة الأولى في نصف النهائي، يتبقى أيام قليلة على اللقاء بين الأرجنتين وكرواتيا، المقرر في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر. العداد التالي سيظهر الدقائق المتبقية

كم باقي على مباراة الارجنتين وكرواتيا في نصف النهائي

الوقت المتبقي لمباراة فرنسا والمغرب

الوقت المتبقي لمباراة فرنسا والمغرب

سيلتقي المغرب مع فرنسا في المباراة الثانية من نصف النهائي. المباراة مُجدولة ليوم الأربعاء في نفس التوقيت. وبالتالي، يمكن متابعة العداد للوقت المتبقي

كم باقي على مباراة فرنسا والمغرب في نصف النهائي

وبهذا نختتم مقالنا عن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2025، حيث قمنا بتغطية كافة المعلومات حول مواعيد المباريات، الغيابات المحتملة، القنوات الناقلة، وكيفية ضبط الترددات لمتابعة الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق الكرة.

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