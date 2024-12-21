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هند السوليه - الرياض - تُعتبر بطولة كأس العالم 2025 واحدة من أبرز وأهمية البطولات الرياضية في العالم، حيث تُقام مرة واحدة كل أربع سنوات، ويشارك فيها العديد من المنتخبات. وعلى الرغم من أن هناك العديد من المنتخبات التي تتنافس، إلا أن هناك فائزًا واحدًا فقط. في هذا المقال، سنستعرض ترتيب مجموعات كأس العالم 2025 بشكل شامل ومتميز.

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كأس العالم 2025

كأس العالم 2025

تقام بطولة كأس العالم 2025، التي تعد النسخة الثانية والعشرين من بطولة كرة القدم للرجال، في دولة قطر. تُعتبر هذه النسخة تاريخية لأنها الأولى التي تُقام في دولة عربية، مما يبرز الطابع الإسلامي للحدث. يشارك في البطولة حوالي 32 منتخبًا، مع خطة لتوسيع العدد إلى 48 منتخبًا في المستقبل، مما يعكس أهمية البطولة عالميًا.

ترتيب مجموعات كأس العالم 2025

ترتيب مجموعات كأس العالم 2025

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن ترتيب مجموعات كأس العالم 2025. السبب وراء ذلك هو عدم إقامة أي مباريات حتى الآن، ومن المقرر أن تُقام المباريات في نهاية العام الحالي. تتكون البطولة من ثماني مجموعات، وكل مجموعة تضم حوالي أربع منتخبات تسعى لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة.

مواعيد مباريات كأس العالم 2025

مواعيد مباريات كأس العالم 2025

تتضمن بطولة كأس العالم عدة مراحل أساسية لتقليل عدد الفرق المُشاركة حتى نستطيع تحديد الفائز. إليكم المواعيد المهمة للبطولة

دور المجموعات من 21 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025.

دور الـ 16 من 3 ديسمبر حتى 6 ديسمبر 2025.

دور الثمانية من 9 ديسمبر حتى 10 ديسمبر 2025.

نصف النهائي من 13 ديسمبر حتى 14 ديسمبر 2025.

تحديد المركز الثالث في 17 ديسمبر 2025.

النهائي في 18 ديسمبر 2025.

موعد بداية كأس العالم 2025 في قطر

موعد بداية كأس العالم 2025 في قطر

بدأت بطولة كأس العالم في قطر من تاريخ 21 نوفمبر 2025، حيث انطلقت مباريات المجموعات. تم تغيير موعد البطولة ليكون بين نوفمبر وديسمبر نظرًا لدرجات الحرارة العالية التي تعاني منها قطر ومنطقة الخليج عامة، حيث يؤثر ذلك بشكل كبير على أداء اللاعبين.

موعد نهاية كأس العالم 2025 في قطر

موعد نهاية كأس العالم 2025 في قطر

من المقرر أن تختتم بطولة كأس العالم 2025 في 18 ديسمبر 2025، والذي يوافق يوم الأحد 24 جمادى الأولى 1446 هـ. ذكرت الفيفا أن البطولة ستستمر لمدة حوالي 28 يومًا، وينتهي تنظيم المنافسات بالتزامن مع اليوم الوطني القطري الذي يشهد فعاليات عديدة.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم 2025

القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم 2025

تتميز قنوات بي إن سبورت بنقل بطولة كأس العالم بجودة عالية، وتعد من أبرز القنوات الناقلة للبطولة. إليكم قائمة بقنوات beIN Sports على النايل سات

القمر القنوات التردد الاستقطاب معدل الترميز Nilesat beIN SPORTS HD 1،2،3،4 12264 أفقي 27500 Nilesat beIN SPORTS HD 5،6،7،8 12475 رأسي 27500 Nilesat beIN SPORTS HD 9،10،16 12245 رأسي 27500 Nilesat beIN SPORTS HD 11،12،13،14 10853 أفقي 27500 Nilesat beIN SPORTS HD 15 12284 رأسي 27500

لنختم بتسليط الضوء على أهمية بطولة كأس العالم 2025، إذ تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق المنافسات ومعرفة الفائز باللقب. وقد تناولنا في مقالنا مواعيد البطولة وترتيب المجموعات والقنوات الناقلة، مع تمنياتنا بمشاهدة ممتعة للجميع.