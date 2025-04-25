نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يهنئ ليلى زاهر وهشام جمال بحفل زفافهم ويكشف سبب عدم حضوره.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف تامر حسني عن سبب عدم حضوره حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري.



حيث نشر فيديو من حفل الزفاف معلقًا:"مليون مبروك حبايبي الغاليين ليلى زاهر وهشام جمال محاشنيش عن فرحكم إلا شغلي اللي برا مصر، فعلا كان نفسي أكون معاكم ربنا يحفظكم وينور مستقبلكم يارب، وعقبال باقي البنات يا زاهر عارف احساسك ".

نفي خلاف تامر حسني وأحمد زاهر

وجاء رد تامر حسني وتهنئته لينفي تلك الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول خلافه مع زاهر وهو السبب لعدم حضوره حفل الزفاف.

حفل تامر حسني بدبي

وبالتزامن مع حفل زفاف ليلى زاهر كان تامر حسني بدبي يحيى حفلين غنائيين ورفع بهم شعار كامل العدد.

تامر حسني من حفل دبي

تفاصيل حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

أقيم أمس الأربعاء حفل زفاف المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر في إحدى المناطق السياحية بسقارة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.



وبدأت أجواء الاحتفال بتسليم أحمد زاهر ابنته ليلى لـ هشام جمال على أنغام أغنية جديدة وخاصة يهديها هشام لـ ليلى تحمل اسمها وبصوت حسين الجسمي.

كلمات الأغنية

خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها، خطوة ورا خطوة بقربلك، جايلك عشان افرح قلبك، وعمري اللي كان قبل ماقابلك مش حسب ايامه من قبلك، فستانك الابيض اللي هياخد منك حته، وعشان اليوم ده رسمت وعملت مليون خطه، والناس والدنيا بتعزف زفة، وقالوا الشعر عن ليلى وكتبوا في سحرها دواويين، وأنا وليلى بقينا لبعض في دنيتنا سوا عايشين ".

تفاصيل فيلم ري ستارت



وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.