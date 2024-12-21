نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كوبا أمريكا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - يدور الحديث في هذا المقال حول نهائي كوبا أمريكا 2025، الذي يعتبر من الموضوعات الأكثر إثارة لعشاق كرة القدم. هذا العام، تأهلت البرازيل إلى النهائي، لكن لم يُحدد بعد الفريق الذي سيتقابل معها. سنتناول في هذا المقال تعريف بطولة كوبا أمريكا، بالإضافة إلى موعد المباراة النهائية، والقنوات التي ستبثها.

محتويات

تعريف بطولة كوبا أمريكا

تعريف بطولة كوبا أمريكا

تُعتبر كوبا أمريكا واحدة من أعرق البطولات في عالم كرة القدم، حيث تتنافس فيها المنتخبات الوطنية لقارة أمريكا الجنوبية لتحديد بطل القارة. بدأت البطولة في عام 1916 في الأرجنتين وكان هدفها الاحتفال بمرور مئة عام على استقلال البلاد. ومنذ ذلك الحين، تغير اسم البطولة من كأس أمريكا الجنوبية إلى كوبا أمريكا في عام 1975، وأصبحت تُقام كل أربع سنوات بدلاً من كل عامين.

موعد المباراة النهائية في كوبا أمريكا 2025

موعد المباراة النهائية في كوبا أمريكا 2025

سيُقام نهائي كوبا أمريكا 2025 يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2025، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مصر والثالثة بتوقيت السعودية. ستنطلق المباراة في ملعب ماراكانا التاريخي بمدينة ريو دي جانيرو، وهو الملعب الذي شهد المباراة النهائية لكأس العالم 2014 بين ألمانيا والأرجنتين.

نظام البطولة في كوبا أمريكا 2025

نظام البطولة في كوبا أمريكا 2025

يتضمن الشكل الحالي لكوبا أمريكا 2025 12 منتخبًا يتنافسون على اللقب. تستمر البطولة تقريبًا لمدة شهر، وبدلاً من 10 فرق من اتحاد أمريكا الجنوبية، تم دعوة فريقين من خارج القارة لاستكمال العدد إلى 12. تشمل هذه الفرق كوستاريكا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى قطر.

القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا 2025

القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا 2025

ستكون قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات كوبا أمريكا 2025، من خلال القنوات التالية beIN Sports Max 5 و6، وستتوفر أيضًا تغطيات مباشرة على العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة.

الفرق الأبرز في كوبا أمريكا عبر التاريخ

الفرق الأبرز في كوبا أمريكا عبر التاريخ

الأوروغواي تُعد الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا منذ انطلاق البطولة، حيث حصلت على اللقب 15 مرة. فيما يلي قائمة بالمنتخبات الفائزة بالبطولة

الأوروغواي 15 لقبًا و6 مرات وصيفة.

الأرجنتين 14 لقبًا و14 مرة وصيفة.

البرازيل 9 ألقاب و11 مرة وصيفة.

الباراغواي لقبين و6 مرات وصيفة.

تشيلي لقبين و4 مرات وصيفة.

بيرو لقبين ومرة واحدة وصيفة.

كولومبيا لقب واحد ومرة واحدة وصيفة.

بوليفيا لقب واحد ومرة واحدة وصيفة.

جدول كوبا أمريكا 2025

جدول كوبا أمريكا 2025

إليكم جدول المباريات الخاصة بكوبا أمريكا 2025

المباراة النهائية

المباراة النهائية

المواجهة المعلب النتيجة البرازيل الفائز من كولومبيا والأرجنتين ماراكانا

مباراة تحديد المركز الثالث

مباراة تحديد المركز الثالث

المواجهة الملعب النتيجة بيرو الخاسر من كولومبيا والأرجنتين ماني جارينشا الوطني

في نهاية المقال، تم استعراض تفاصيل كوبا أمريكا 2025، من التعريف بالبطولة، إلى موعد النهائي، القنوات الناقلة، والفرق الفائزة عبر تاريخها. إن كوبا أمريكا تبقى واحدة من أبرز البطولات التي تُبرز جمال كرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية.