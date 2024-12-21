نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة منتخب فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - ستكون تشكيلة منتخب فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2025 من اختصاص المدرب ديدييه ديشامب. إذ ظهرت عدة توقعات حول التشكيلة المتوقعة لهذا اللقاء الحاسم، مما يجعلنا نرغب في التوقف عند تفاصيل تشكيلة المنتخب الفرنسي وأهم الغيابات التي قد تؤثر على أدائهم في المباراة القادمة.

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توقعات تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب

توقعات تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب

في الوقت الراهن، لم يتم الإعلان عن التشكيلة الرسمية للمنتخب الفرنسي، لكن التقديرات تشير إلى أن شكل التشكيلة سيكون على نمط 4-3-3، حيث يمكن توظيف اللاعبين على النحو التالي

حراسة المرمى هوغو لوريس

خط الدفاع إبراهيما كوناتي جولي كوندي تيو هرنانديز رافائيل فاران

خط الوسط أوريلين تشواميني أنطوان غريزمان دريان رابيو

خط الهجوم كيليان مبابي أوليفيه جيرو عثمان ديمبيلي



دور هوغو لوريس ككابتن الفريق

دور هوغو لوريس ككابتن الفريق

يتولى مسؤولية قيادة الفريق الحارس هوغو لوريس، الذي وُلد في 26 ديسمبر 1986. بدأ مسيرته مع منتخب فرنسا في سن مبكرة، حيث لعب بداية مع منتخب تحت 18 عامًا في 2004، وصولًا إلى ظهوره لأول مرة مع المنتخب الأول في 2008. يعتبر لوريس أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ فرنسا، حيث يتمتع بسمعة قوية واجتاز عدة تحديات، على الرغم من أصوله الكتالونية.

تؤكد الأنباء بأن المنتخب الفرنسي سيكون كامل الصفوف في هذه المباراة المهمة، حيث لم تتأثر التشكيلة بأي غيابات بسبب الإصابات، ولم يتعرض أي من اللاعبين لعقوبات بطاقات تمنعهم من المشاركة أمام المنتخب المغربي.

ختامًا، يتناول هذا المقال تفاصيل تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2025، حيث تم استعراض العناصر الأساسية في الفريق واستعراض الخطط المتوقعة وأبرز اللاعبين المتاحين لمواجهة هذا التحدي.

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