نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة منتخب الدنمارك أمام استراليا في كأس العالم 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تُعتبر المباراة المقبلة بين منتخب الدنمارك وأستراليا في كأس العالم 2025، واحدة من أهم المواجهات في دور المجموعات، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى دور الستة عشر. لذلك، يبرز الحديث عن التشكيلة المتوقعة للمنتخب الدنماركي في هذه المباراة المصيرية.

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تشكيلة منتخب الدنمارك المرتقبة أمام أستراليا

تشكيلة منتخب الدنمارك المرتقبة أمام أستراليا

يتوقع أن يعتمد المدرب على تشكيل 5-3-2، حيث يسعى للحفاظ على شباكه نظيفة لضمان الحصول على نقاط المباراة. وتوزيع اللاعبين المتوقع في التشكيلة سيكون كالتالي

حارس المرمى كاسبر شمايكل.

خط الدفاع يواكيم أندرسن. سيمون كايير. أندرياس كريستينسن. راسموس كريستنسن. جواكيم مايهلي.

خط الوسط كريستيان إريكسن. بيير اميل هوبيرج. توماس ديلاني.

خط الهجوم كاسبر دولبيرغ. أندرياس سكوف أولسن.



كابتن المنتخب الدنماركي في مواجهة أستراليا

كابتن المنتخب الدنماركي في مواجهة أستراليا

يشغل سيمون كايير، قلب الدفاع، منصب قائد منتخب الدنمارك. وُلد كايير في عام 1989 وشارك في أكثر من 122 مباراة دولية، مسجلاً 5 أهداف. حاز على عدة ألقاب، منها أفضل لاعب دنماركي تحت 19 عامًا وجائزة موهبة العام في الدنمارك.

تأثير الغيابات على المنتخب الدنماركي أمام أستراليا

تأثير الغيابات على المنتخب الدنماركي أمام أستراليا

لم يُعاني المدرب من أي غيابات في الفريق، حيث تواجد جميع اللاعبين المستدعوين للمشاركة في مباريات كأس العالم دون إصابات. ومن المقرر خوض المباراة ضد أستراليا في الساعة السادسة مساءً.

فرص التأهل لدور الـ16 للمنتخب الدنماركي

فرص التأهل لدور الـ16 للمنتخب الدنماركي

يحتاج منتخب الدنمارك إلى تحقيق الفوز للحصول على 3 نقاط إضافية على الأقل لضمان التأهل. فإذا خسرت تونس أمام فرنسا، فإن الفوز سيضمن التأهل، ولكن إذا فازت تونس، سيكون النظر إلى فارق الأهداف.

بهذا نكون قد استعرضنا تشكيلة منتخب الدنمارك أمام أستراليا في كأس العالم 2025، بالإضافة إلى تفاصيل الغيابات وضرورة تحقيق النقاط للتأهل.

تاريخ وصول الدنمارك إلى نهائيات كأس العالم

تاريخ وصول الدنمارك إلى نهائيات كأس العالم