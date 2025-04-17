قريبًا.. يسرا وزوجها خالد سليم ضيفا أنس بوخش على برنامج ABtalks

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي أنس بوخش علي برنامجه ABtalks، الفنانة يسرا ز زوجها خالد سليم، والبرنامج يعرض علي يوتيوب.

يسرا وزوجها خالد سليم ضيفا أنس بوخش

ومن المقرر ان تكشف يسرا وزوجها خلال اللقاء أسرار في حياتها الشخصية، كما تتحدث يسرا عن أعمالها الفنية.

يسرا مع زوجها خالد سليم في جلسة تصوير لـ مجلة "هاربرز بازار أرابيا"

سبق، ظهرت الفنانة يسرا مع زوجها رجل الأعمال خالد سليم في جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "هاربرز بازار أرابيا" في عددها الـ200، وفي حوارها مع المجلة وجهت يسرا بعض النصائح لزواج ناجح وقالت: "الضحك هو أهم شيء، شعور منعش ونحن نفعل ذلك كثيرا أحب الضحك وأحب أن أكون سعيدة، هو أمر مهم للغاية لأن الحياة صعبة، عليك فقط أن تكون على طبيعتك مع الشخص الذي تحبه، أنا طبيعية دون أي تعديلات".

آخر اعمال يسرا

وكان اخر اعمال يسرا هو مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، والذي عُرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك بجانب يسرا في بطولته، محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وعنبة، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.

بينما الأعمال السينمائية كان فيلم شقو، الذي جمعها بـ عمرو يوسف، وشاركت خلاله بظهور خاص، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في العام الماضي 2024، حيث كسر حاجز الـ 80 مليون جنيه إيرادات وقت عرضه، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

كما شاركت في مسرحية "ملك والشاطر" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها البطولة أحمد عز، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي، وتعد المسرحية عودة ليسرا إلى المسرح بعد سنوات طويلة.