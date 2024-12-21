انت الأن تتابع خبر ذاكرتك مش هتخونك تاني!!..3 أحسن تمارين منزلية تساهم في تقوية الذاكرة وتنشيط العقل..هتبطل نسيان توهان وكل الذكريات هتبقي في امان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تقدم الإنسان في العمر، يواجه العديد من التحديات الصحية التي تؤثر على الأعضاء المختلفة، ولا سيما الدماغ، من أبرز هذه المشكلات هو تدهور القدرات العقلية، مما يؤثر على الذاكرة والتفكير في البداية، قد تكون الأعراض خفيفة، مثل النسيان أو صعوبة اتخاذ القرارات ومع مرور الوقت، قد تتفاقم الحالة حتى يصل الشخص إلى مرحلة فقدان القدرة على أداء الأنشطة اليومية بشكل مستقل، ورغم أنه لا يوجد علاج نهائي للخرف حتى الآن، إلا أن التشخيص المبكر واتباع أسلوب حياة صحي قد يساعد في تقليل تقدم المرض وتحسين نوعية الحياة لأولئك المصابين.

أهمية التمارين البدنية في تعزيز الصحة العقلية

تعد التمارين الرياضية من العوامل الأساسية في الوقاية من تدهور الصحة العقلية، فالأنشطة البدنية مثل المشي السريع أو الركض تحسن الدورة الدموية، مما يعزز تدفق الدم إلى الدماغ ويحسن وظائفه العقلية بالإضافة إلى ذلك، تساعد تمارين القوة مثل رفع الأوزان الخفيفة على الحفاظ على اللياقة البدنية وتقليل التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في السن، كما أن تمارين التوازن واليوغا تسهم في تقليل التوتر، مما يحفز الدماغ ويحافظ على صحته العقلية.

الأنشطة الذهنية كوسيلة للوقاية من الخرف