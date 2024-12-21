انت الأن تتابع خبر أقوي من الرجيم مليون مرة؟؟؟ .. وصفة “ورق الغار” ستجعل بطنك مسطحاً ويقضي على الكرش ودهون البطن .. ويجعل شعرك كثيف وناعم خالي من الشيب ووجهك أبيض كالبدر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يعد ورق الغار من أفضل النبات الطبيعية التي لها فوائد عديدة سواء للجسم والبشرة والشعر وكذلك التخلص من الحشرات المنزلية المزعجة، فكل يوم يظهر استخدام مميز له ينم عن مدى الفوائد التي يقدمها ورق الغار إلى بني الإنسان، كما أنه يساعد في خسارة الوزن بشكل كبير مما يجعل الإقبال على استخدامه كبير للغاية خاصة من قبل من يعاني من السمنة المفرطة، حيث يرغبون في الحصول على وزن مثالي بطرق طبيعية.

ورق الغار لانقاص الوزن

سوف نقدم لكم وصفة بسيطة باستخدام ورق الغار لانقاص الوزن والذي يعمل على تقديم العديد من الفوائد إلى جسم الإنسان كل ماعليكم هو إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

بعض أوراق الغار.

4 أعواد قرنفل.

ربع كوب عصير ليمون.

ماء.

طريقة التحضير:

يجب غسل أوراق الغار والقرنفل أولا ومن ثم نضعها في وعاء ونضيف إليها 2 كوب ماء ونرفعها على النار.

بعد تمام الغليان ونقوم بوضع المشروب في وعاء آخر.

قومي بوضع الليمون والقرنفل إلى الخليط السابق ونتركه حتى الصباح.

يجب تناول هذا المشروب كل يوم على الريق على الريق حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.

فوائد مشروب ورق الغار