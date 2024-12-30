مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد تناقش غدا المرحلة الرابعة للمشروع وفتح مراكز جديدة

تعقد يوم غد الاربعاء لجنة مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد اجتماعها لها برئاسة المهندس يعقوب بن حميد الوهايبي نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة بحضور الاعضاء حيث سيتم خلال الاجتماع تقيم المرحلة الرابعة لعمل المراكز والبالغ عددها 9 في أندية كل من السيب والشباب ومجيس ونزوى وينقل وعبري ونادي عمان وصحم وصلالة وكذلك تقيم أداء مشروع المراكز خلال الفترة السابقة ومناقشة فتح مراكز جديدة بناء على طلبات المقدمة للاتحاد من قبل الأندية التي لديها الرغبة في فتح مراكز اعداد الرياضيين وكذلك مناقشة التقرير المالي للمراكز عن الفترة السابقة واعداد ميزانية للخطط المستقبلية واستعراض الرؤية التطويرية المستقبلية للمراكز من أجل تطوير العمل الاداري والفني فيها بما يتواكب مع المرحلة القادمة بالاضافة الى مناقسة بعض الرسائل الواردة للجنة من قبل الاندية . الجدير بالذكر بان مشروع مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد يعد من اهم المشاريع التي يحرص عليها الاتحاد العماني لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتطوير كرة اليد العمانية واعداد جيل من اللاعبين يساهم في تطوير اللعبة وتكوين قاعدة قوية في الاندية بمختلف محافظات سلطنة عمان وقد خاضت المراكز خلال الفترة الماضية الى 4 مراحل من التدريب وتأهيل اللاعبين واشتملت على إكساب اللاعبين مهارات متنوعة وتطوير مجموعة من الخبرات المهارية والمعرفية والبدنية بالإضافة إلى السمات الشخصية والمهارات الصحية اللازمة لإعداد لاعبي كرة اليد، وذلك وفق منهج تدريبي تم إعداده بأسلوب علمي.

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