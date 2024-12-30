تواصل الاستعدادات والتحضيرات لمسابقة الرماية بالعوابي

العوابي ـ من حمود الخروصي: تواصل اللجنة المشرفة لمسابقة الرماية بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة كافة الاستعدادات والتحضيرات الهامة للمسابقة لاستضافة الحدث والذي سيكون على ميدان الرماية بالولاية في منتصف شهر يناير المقبل ضمن فعاليات «جرب جنوب الباطنة» التي ينظمها مكتب محافظ جنوب وسط مشاركة كبيرة من أبرز الرماة في سلطنة عمان في تنافس قوي تشهده عادة هذه البطولة، حيث من المتوقع أن تحظى هذه المسابقة بمشاركة واسعة على مستوى ولايات محافظات سلطنة عمان. وأكدت اللجنة المشرفة على المسابقة حرصها على تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة الفعاليات وإعداد جيل قوي مؤهل للرماية، قادر على المشاركة في المسابقات الدولية، وقد قامت اللجنة المشرفة لمسابقة الرماية بزيارة ميدانية لمقر ميدان الرماية والذي ستقام فيه البطولة.

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