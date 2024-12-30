اليوم .. ثلاث مباريات فـي الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى لليد

تقام اليوم «الثلاثاء» ثلاث مباريات في الجولة الرابعة بالدور الأول لدوري الدرجة الاولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025م حيث يلتقي مسقط مع أهلي سداب في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويتبارى مجيس مع نزوى في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصحار ويستضيف نادي عمان بصالته الرياضة نادي الشباب في الساعة الرابعة عصرا وتسعى جميع الأندية اليوم الى تحقيق الفوز وحجز مكان لها في المرحلة الثانية بالدوري وتلافي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل وشهدت الجولة الماضية فوز السيب على صلالة بنتيجة 43/‏17 في المباراة التي جرت احداثها على ملعب صالة نادي الأمل .

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