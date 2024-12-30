روما ـ أ.ف.ب: أقال ميلان ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم مدربه البرتغالي باولو فونسيكا بعد ستة أشهر فقط على تعيينه، بسبب سوء النتائج والاخفاق في المنافسة على صدارة «سيري أ»، بحسب ما أعلن امس في بيان رسمي وقال النادي اللومباردي الذي يحتل راهنا المركز الثامن بفارق 14 نقطة عن أتالانتا المتصدر «يعلن ميلان أن باولو فونسيكا أعفي من مهامه كمدرب لفريق الرجال الأول». وكانت الصحف المحلية كشفت بعد تعادل ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، مع روما 1-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري يوم الأحد الماضي عندما طرد فونسيكا في نهاية الشوط الأول، أنّ مسؤولي النادي اللومباردي أبلغوا البرتغالي بقرارهم بعد المباراة.

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