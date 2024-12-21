أقوي خلطة لعمل بروتين طبيعي في البيت لشعر حرير ومن أول استعمال

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رياض - احمد صلاح - أقوي خلطة لعمل بروتين طبيعي في البيت، ظهر في الآونة الأخيرة مصطلح بروتين الشعر، وهو واحد من العلاج الكيميائي الذي يعتمد في أساسه على فرد الشعر ويمنع تقصه، وبعد ظهوره لجات لاستخدامه العديد من الفتيات والسيدات، ولكنه له العديد من الآثار السلبية على المدى البعيد، ولذلك سنقدم لكِ اليوم أفضل طرق عمل بروتين طبيعي للشعر في منزلك بطرق آمنة.

أقوي خلطة لعمل بروتين طبيعي في البيت

طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر

المكونات

صفار بيضة.

ملعقة زيت زيتون طبيعي.

كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بوضع المزيج على شعرك لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسلة جيداً بالماء الفاتر، وستلاحظين الفرق وعليك الاستمرار على هذه الوصفة.

خلطة لعمل بروتين طبيعي في البيت ونتيجة مبهرة

وصفة البيض والعسل

صفار بيضة.

ملعقة عسل أبيض.

نصف ملعقة زيت لوز طبيعي.

طريقة التحضير

العسل الأبيض له فوائد كثيرة فيساعد في ترطيب الشعر مع زيت اللوز وتنعيمه، عليك أضافة الكمية المناسبة لشعرك ووضعة على فروة الرأس، وتدليك فروة الرأس وستلاحظين ترطيب شعرك من أول أستعمال.

وصفة فعالة لعمل بروتين طبيعي في المنزل

المكونات

صفار بيضة.

كوب لبن.

طريقة عمل البروتين الطبيعي في البيت بالخطوات

المكونات

صفاربيضة.

نصف ثمرة أفوكادو.

حليب جوز الهند.

طريقة التحضير

عليك إتباع الخطوات من خلال خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قوم بوضع المكونات على شعرك وتركها لمدة نصف ساعة، ثم عليك غسل الشعر جيداً.

عمل بروتين طبيعي في البيت بأقل التكاليف

المكونات

بودرة جيلاتين.

نصف كوب ماء دافئ.

خل.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

أفضل طريقة لعمل بروتين طبيعي للشعر

قومي بخلط كل مكون لكي تحصل على خليط متجانس.

قبل أن تضعي الخليط على شعرك، تأكدي من نظافته جيدًا، عن طريق غسله بالشامبو المناسب وجففيه بمنشفة قماش جيدًا.

ضعي المكون الذي ترغبين فيه على شعرك، عن طريق فرده من الأسفل للأعلى (أي من الطرف وحول فروة الرأس).

لفي شعرك باستخدام الطاقية البلاستيك لمدة من (30 : 90 دقيقة).

اغسلي شعرك جيدًا، ثم اغسليه بالبلسم الذي تفضلينه.

طرق أخرى لعمل بروتين طبيعي للشعر:

الطريقة الأولى:

قومي بمزج 2 ملعقة من العسل الأبيض و4 ملاعق زيت زيتون، و2 ملعقة جلسرين.

ضعي الخليط على شعرك الجاف ثم غطيه بغطاء بلاستيك.

اتركيه على شعرك لمدة (45 دقيقة)، واغسليه جيدًا ثم جففيه بالمنشفة النظيفة.

الطريقة الثانية:

ضعي كوب من المايونيز الكامل الدهون على شعرك الجاف.

غطي شعرك بالغطاء البلاستيكي، واتركي الخليط على شعرك لمدة (60 دقيقة).

اغسلي شعرك جيدًا بالماء البارد باستخدام الشامبو المفضل لديكِ.

أسهل طريقة لعمل بروتين طبيعي في البيت

المكونات

أربع بيضات.

نصف كوب زبادي.

4 ملاعق من النشا.

طريقة التحضير