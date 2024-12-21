التحالف الوطني يعزز شراكاته الدولية بزيارة مؤسسة موانيء دبي العالمية DP...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - قامت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية، بزيارة إلى مؤسسة DP World في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين في أكتوبر 2024، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بينهما في مجال العمل الأهلي التنموي.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تفعيل بروتوكول التعاون القائم ووضع آليات تنفيذ المشروعات والمبادرات المشتركة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، مع تركيز معظم جهود المؤسسة خلال عام ٢٠٢٥ للمشاريع المشتركة مع التحالف الوطني بجمهورية مصر العربية.

وقد التقى الوفد المصري خلال الزيارة بعدد من مسؤولي مؤسسة DP World، حيث تم استعراض أهم المشروعات والمبادرات التي ينفذها التحالف الوطني في مصر، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.

كما تم بحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين، وخاصة في مجالات تمكين المرأة والشباب، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وإضافة إلى ذلك، تضمنت الزيارة:

- لقاء مع دائرة الشئون الإسلامية والعمل الأهلي للتعرف على تجربة العمل الأهلي الإماراتية عن قرب والاتفاق على تسجيل التحالف بالدائرة المسئولة عن منح تراخيص التعامل مع الجهات الأجنبية لتستطيع جميع المؤسسات التعامل مع التحالف بشكل قانوني.

- لقاء مع ممثلين من جمعية دبي الخيرية وهي واحدة من أكبر الجمعيات العاملة في هذا المجال، لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك.

- كما تم القيام بعدة زيارات ميدانية لميناء جبل علي، بالإضافة إلى جمارك دبي ومتحف المرأة.

وأكد الجانبان على أهمية تفعيل بروتوكول التعاون وتعزيز الشراكة بينهما خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.