أحمد السقا يكشف تفاصيل فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” ويُشوق جمهوره لـ”العتاولة 2″

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثار الفنان أحمد السقا حماس جمهوره بتصريحاته الأخيرة حول أحدث أعماله الفنية. فقد كشف السقا عن تفاصيل فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” الذي يشاركه بطولته الفنان أحمد فهمي، كما أطلعنا على آخر مستجدات مسلسل “العتاولة 2” الذي ينتظره الجمهور بشغف.

أحمد وأحمد: مفاجأة سينمائية

في تصريحات صحفية على هامش تكريمه، كشف السقا عن تفاصيل فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” الذي يجمعه بأحمد فهمي لأول مرة كبطلين مطلقين. وأعرب السقا عن حماسه الشديد للعمل، ولكنه وصفه بأنه “خارج التصنيف” ولا يمكن حصر نوعه في إطار معين كالكوميديا أو الأكشن.

العتاولة 2: استمرار النجاح

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل “العتاولة”، يستعد السقا لتقديم الجزء الثاني في رمضان المقبل. وقد شارك السقا جمهوره بصورة من كواليس التصوير عبر حسابه على إنستجرام، معرباً عن تفاؤله بنجاح العمل.