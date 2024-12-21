انت الأن تتابع خبر كارميلو انطوني مرشح للدخول في قاعة المشاهير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد يدخل لاعب كرة السلة الاميركية المعتزل كارميلو أنطوني قاعة مشاهير كرة السلة مرتين في العام المقبل، بعد ان أصدرت قاعة المشاهير قائمة المرشحين لفئة 2025 والتي تضمنت قائمة المرشحين لأول مرة أنطوني ونجوم الدوري الاميركي للمحترفين المتقاعدين دوايت هاوارد و​مارك غازول​ وأماري ستودماير.

في وقت كشفت قاعة المشاهير عن تحديث لمتطلبات الأهلية المتعلقة بدخول اللاعبين، حيث قلصت فترة الانتظار لمرشحي اللاعبين من ثلاثة مواسم كاملة خارج اللعبة إلى موسمين، وهو ما كان قد وافق عليه مجلس إدارة قاعة المشاهير بالإجماع.