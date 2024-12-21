اليوم .. ختام منافسات المحطة السادسة لسباقات الهجن الأهلية بولاية بركاء

بركاء ـ العُمانية : تُختم اليوم منافسات المحطة السادسة من سباقات الهجن الأهلية التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن بميدان الفليج بولاية بركاء حيث يقام اليوم 22 شوطًا منها 10 أشواط لفئة الإيداع لمسافة 5 كيلومترات و 6 أشواط لفئة الثنايا لمسافة 6 كيلومترات و 6 أشواط للحول والزمول لمسافة 6 كيلومترات وأُقيمت يوم امس 20 شوطًا لفئة اللقايا من البكار والقعدان لمسافة 4 كيلومترات بالإضافة إلى 3 أشواط للراكب البشري، وشاركت فيه 400 ناقة وقعود وجاءت النتائج على النحو التالي: في الشوط الأول فازت بالمركز الأول مرموقة للهجانة السُّلطانية ومضمرها حمد بن سالم الجديلي ونالت المركز الأول في الشوط الثاني الشاهينية لمالكها مبارك بن حمد الجديلي، وأحرز المركز الأول في الشوط الثالث عشاق لمالكه أحمد بن سعيد الحجري. وفي الشوط الرابع جاءت في المركز الأول الطبي لمالكها ناصر بن سالم السعدي، وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول مبعده لمالكها محمد بن سلطان الدرعي، وفي الشوط السادس حصل عزام على المركز الأول لمالكه زايد بن سالم الجنيبي. وفي الشوط السابع جاءت في المركز الأول الواريه لمالكها علي بن راشد العمري، وحصلت على المركز الأول في الشوط الثامن الظبي لمالكها محمد بن سلطان الدرعي، وفي الشوط التاسع جاء في المركز الأول الواعي لمالكه عامر بن عبيد الجديلي. وفي الشوط العاشر نالت المركز الأول الظبي لمالكها سعيد بن علي المالكي، وأحرزت المركز الأول في الشوط الحادي عشر الناوية لمالكها حمد بن ناصر الدرعي، أمّا الشوط الثاني عشر فجاء في المركز الأول هملول لمالكه سليم بن محمد الحكماني.وفي الشوط الثالث عشر فازت وضوح بالمركز الأول لمالكها سالم بن علي الدرعي، وفي الشوط الرابع عشر جاء أولًا الشبابي لمالكه سويدان بن سلطان المالكي، ونالت المركز الأول في الشوط الخامس عشر ذخيرة لمالكها عمر بن عيد القنوبي. وفي الشوط السادس عشر جاء في المركز الأول سراب لمالكه حمود بن خليفة الجنيبي، فيما جاءت في المركز الأول في الشوط السابع عشر ريمه لمالكها ناصر بن غدير الوهيبي، ونال المركز الأول في الشوط الثامن عشر الشامخ لمالكه علي بن محمد الوهيبي.كما أحرزت المركز الأول في الشوط التاسع عشر الفايزة لمالكها يوسف بن هاشل البويقي، أما الشوط العشرون فجاء في المركز الأول الصعب لمالكه ناصر بن سليمان الوهيبي. وفي أشواط ركض العرضة» الراكب البشري « نالت المركز الأول في الشوط الأول مياسه لمالكها حمد بن خادم العمري وأحزرت المركز الأول في الشوط الثاني شوشرة لمالكها حمد بن ساعد العمري وحصد المركز الأول في الشوط الثالث مصدع لمالكه عيسى بن محمد الجهوري. وقد تأهلت من سباق اليوم للسباق الختامي على كأس جلالةِ السُّلطان المعظم لسباقات الهجن من فئة اللقايا النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الخامس في الشوط الأول كما تأهلت النوق الحاصلة على المركزين الأول والثاني في الأشواط الثاني والرابع والخامس.