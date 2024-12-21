رانيا يوسف: “أنا ست مش قوية” ولكنها تكشف أسرار زيجاتها الثلاث

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

في حلقة مثيرة من بودكاست “ع الرايق”، كشفت الفنانة رانيا يوسف عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية والعاطفية، حيث تحدثت بصراحة عن زيجاتها الثلاث، وعن نظرتها للحب والزواج في المجتمع الشرقي.

زواج فاشل وقرارات صعبة

أكدت رانيا يوسف أن زيجاتها السابقة فشلت بسبب عدم التوافق بينها وبين شركاء حياتها، مشيرة إلى أن المجتمع الشرقي يضغط على المرأة للاستمرار في الزواج حتى لو كانت غير سعيدة. وكشفت عن أن ابنتها نانسي هي من نبهتها إلى عدم سعادتها في زواجها الثاني، وهي في السادسة من عمرها.

الشروط المثالية للزواج

أوضحت رانيا يوسف أنها تبحث عن شريك حياة يفهمها ويقدرها، وأن يكون لديه القدرة على تقبل شخصيتها القوية. كما أكدت على أهمية فترة الخطوبة الطويلة للتعرف على الشريك بشكل جيد قبل الزواج.

المرأة والعمل والزواج

دعت رانيا يوسف المرأة إلى تحقيق الاستقلال المادي والمعنوي، مؤكدة على أهمية العمل في حياة المرأة. كما نصحت الفتيات بتأخير الزواج حتى يكتسبن الخبرة والحكمة اللازمة.

الانتقادات والأزياء

ردت رانيا يوسف على الانتقادات التي توجه إليها بسبب إطلالتها الجريئة، مؤكدة أنها تحب الموضة والأزياء، وأنها لن تتنازل عن شخصيتها من أجل إرضاء الآخرين.

أبرز النقاط في تصريحات رانيا يوسف:

فشل الزيجات: كشفت عن أسباب فشل زيجاتها السابقة.

الشروط المثالية للزواج: حددت الشروط التي تبحث عنها في شريك حياتها.

المرأة والعمل: أكدت على أهمية الاستقلال المادي والمعنوي للمرأة.

الانتقادات والأزياء: ردت على الانتقادات التي توجه إليها بسبب إطلالتها.