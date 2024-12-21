الدوري الألماني .. ماينز يضرب آينتراخت فرانكفورت بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - خسر آينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه ماينز، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 15 من الدوري الألماني.

ثلاثية ماينز حملت توقيع كلاً من كاوا سانتوس (د15) بالخطأ في مرماه، وبول نبيل “هدفين” (د27، د58)، فيما سجل راسموس كريستنسن (د75) هدف فرانكفورت الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع ماينز رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز الثالث.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– شتوتجارت × سانت باولي 0-1.

– فيردر بريمن × يونيون برلين 4-1.

– هولشتاين كيل × أوجسبورج 5-1.

– هوفنهايم × بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2.