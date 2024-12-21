انت الأن تتابع خبر رنا سماحة توجه هذه الرسالة للأمهات بعد مرور إبنها بحالة صحية صعبة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقالت رنا سماحة: "لازم نحافظ على أولادنا ونحرص عليهم، ولو لاحظنا إن في حد تعبان لازم يتم عزله فوراً لأن العدوى بتنتشر بسرعة كبيرة جداً".

من ناحية ثانية، عبرت رنا عن سعادتها بالمشاركة في حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، وقالت: "أنا سعيدة جدا بتكريم الفنان محمد رحيم، لكن يؤسفني أن أقول الراحل، وأتمنى أن يتم تنظيم احتفاليات لتكريم المبدعين الموجودين حولنا، أتمنى أن يصل هذا المقترح لمعالي وزير الثقافة، وأن تقام هذه الحفلات شهريا، ليصبح تكريم المبدعين وهم أحياء عادة لدينا، بدلاً من الانتظار حتى رحيلهم".