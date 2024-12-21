العالم اليوم - الأهلي جاهز لـ "بلوزداد" والشناوي يريد مصالحة الجماهير

انتم الان تتابعون خبر الأهلي جاهز لـ "بلوزداد" والشناوي يريد مصالحة الجماهير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، جاهزية فريقه لخوض مواجهة شباب بلوزداد، غدا الأحد، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتأجلت المباراة بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس القارات للأندية، حيث خرج من الدور قبل النهائي يوم الأحد الماضي على يد باتشوكا المكسيكي 5/6 بضربات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال كولر في مؤتمر صحفي ،اليوم السبت، إنه يامل في الحضور الجماهيري غدًا؛ لدعم الفريق، مؤكدًا أن الفترة الحالية تحتاج إلى مؤازرة الجماهير وحضورهم بكثافة.

وأضاف :" نواجه منافسا قويًا، وقد تقابلنا مرتين خلال الموسم الماضي وانتهى اللقاءان بالتعادل، وهو ما يؤكد أهمية وقوة مباراة غد أمام شباب بلوزداد".

وأوضح أن استغلال الفرص يحتاج إلى تركيز شديد، وأن العمل على ذلك أيضا يحتاج إلى وقت كافٍ، وأنه يعمل بشكل مستمر خلال التدريبات على علاج هذه الظاهرة، لاسيما أنها متكررة، مثلما حدث مؤخرًا في مباراة باتشوكا في كأس التحدي.

من جانبه، قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، إنه وزملاءه سيحاولون مصالحة الجماهير من خلال تحقيق الفوز في مباراة الغد.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "أمامنا مباراة قوية غدًا أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، وندرك مدى أهميتها وهدفنا الفوز بها؛ للتواجد على صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف:"عقب مباراة باتشوكا في كأس التحدي، سيطرت على الفريق بأكمله حالة من الحزن الشديد، كان هدفنا الوصول لنهائي كأس القارات للأندية، وكان الحلم قريبًا أن نكتب تاريخًا لأنفسنا ونسعد جماهيرنا، ولكن لم نوفق. أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية، ونفكر في القادم بدايةً من مباراة بلوزداد".

وأوضح الشناوي، أن جميع الفرق في المجموعة الثالثة محل احترام كبير من الأهلي، وأن الفريق يركز على نتائجه وضرورة تحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها في البطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط من مباراتين، بفارق نقطة خلف أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المتصدر والذي لعب ثلاث مباريات، فيما خاض الأهلي مباراتين فقط.

على الجانب ال خر، يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن استاد أبيدجان الإيفواري متذيل الترتيب.