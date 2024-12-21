انت الأن تتابع خبر الموارد البشرية تطلق مهارة جدية في قطاع الأمن السيبراني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وحماية بنيتها التحتية الرقمية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني و يأتي هذا الإطلاق في ظل تزايد التهديدات السيبرانية عالمياً، وضرورة بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التصدي لهذه التحديات وحماية الأصول الرقمية للمملكة.

المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني

يشكل قطاع الأمن السيبراني ركيزة أساسية لنجاح التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث يحمي البيانات والبنية التحتية الحيوية من الهجمات الإلكترونية ويهدف المجلس القطاعي

للمهارات إلى:

تطوير الكوادر الوطنية: يعمل المجلس على تحديد المهارات المطلوبة في قطاع الأمن السيبراني وتطوير برامج تدريبية متخصصة لتلبية احتياجات سوق العمل.

رفع مستوى الوعي: يساهم المجلس في نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني لدى الأفراد والمؤسسات، وتعزيز ثقافة الحماية الرقمية.

توحيد المعايير: يعمل على توحيد المعايير المهنية في مجال الأمن السيبراني، مما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

دعم البحث والتطوير: يشجع المجلس على إجراء البحوث والدراسات في مجال الأمن السيبراني، بهدف تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التهديدات المستقبلية.

أهمية هذا الإطلاق

يعد إطلاق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني خطوة بالغة الأهمية، حيث يساهم في:

تعزيز الأمن الوطني: من خلال بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على حماية الأصول الرقمية للمملكة.

دعم التحول الرقمي: من خلال توفير الكوادر اللازمة لتنفيذ المشاريع الرقمية الكبرى.

جذب الاستثمارات: من خلال توفير بيئة رقمية آمنة تجذب الاستثمارات الأجنبية.

خلق فرص عمل: من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي في قطاع واعد ومستقبلي.

التحديات المستقبلية

على الرغم من أهمية هذا الإطلاق، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب مواجهتها، مثل: