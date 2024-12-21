نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد عام 2024.. الانتقالات المحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن حلول عام جديد 2025، وتغلق فصول كتاب العام القديم 2024 على الصفقات التي أبرمتها الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات المحلية، حيث أن كل فريق دعم صفوفه بالعناصر اىتي كان يحتاجها، وفي ضوء ذلك يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي حصاد عام 2024.

صفقات النادي الأهلي

- اللاعب القطري يوسف أيمن الذي انتقل لصفوف المارد الأحمر من الدحيل القطري.

- اللاعب المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي.

- اللاعب المغربي أشرف داري قادما من بريست الفرنسي.

- عمر الساعي قادما من الإسماعيلي.



صفقات الزمالك

- اللاعب المغربي محمود بنتايك قادما من سانت إيتيان الفرنسي.

- اللاعب محمد حمدي قادما من إنبي.

- اللاعب البولندي كونراد ميشالاك قادما من أحد السعودي.

- اللاعب الفلسطيني عمر فرج قادما من أيك السويدي.

.اللاعب الغيني جيفرسون كوستا قادما من أكاديمية بنفيكا البرتغالي.

- اللاعب السنغالي سيدي ندياي قادما من جويدياواي السنغالي.

- اللاعب أحمد محمود قادما من الجونة.

- اللاعب حسام أشرف قادما من بلدية المحلة.

صفقات مودرن سبورت

- اللاعب محمد مجدي قادما من الداخلية.

- اللاعب كريم عماد قادما من حرس الحدود.

اللاعب طارق محمد قادما من سبورتنج.

- اللاعب نادر هشام قادما من وادي دجلة.

- اللاعب محمد دسوقي قادما من الإسماعيلي.

- اللاعب عبد الله حافظ قادما من أركا جدينيا البولندي.

- اللاعب عبد الرحمن أسامة "شيكا" قادما من الإنتاج الحربي.

- اللاعب الغاني فريديرك كيسي قادما من أكرا ليونز الغاني.

- اللاعب البوروندي محمد أميسي قادما من بلدية المحلة.

- اللاعب محمد مسعد قادما من منتخب السويس.

- اللاعب ضياء السيد قادما من المنصورة.

- اللاعب أحمد مصطفى قادما من سموحة.

اللاعب محمد صبري قادما من بروكسي.

- اللاعب النيجيري إبراهيم أجاسا قادما من هيبزيباه النيجيري.

- اللاعب الإنجليزي فيجيري شون شيما قادما من كامبردج يونايتد.

- اللاعب الزامبي إينوك ساكالا قادما من زيسكو الزامبي.

صفقات بيراميدز

- اللاعب عبد الرحمن مجدي قادما من الإسماعيلي.

- اللاعب النيجيري صديق أوجولا قادما من سيراميكا كليوباترا.

-اللاعب طارق علاء قادما من سموحة.

- اللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" قادما من الزمالك.

صفقات زد

- اللاعب سامح إبراهيم قادما من بتروجت.

- اللاعب أحمد طارق قادما من غزل المحلة.

- اللاعب محمد أشرف قادما من الأهلي.

- اللاعب عمار حمدي قادما من الأهلي.

- اللاعب حمدي علاء قادما الزمالك.

- اللاعب ماجد هاني قادما من الزمالك.

- اللاعب عبد الرحمن عماد قادما من إنبي.

- اللاعب أحمد عادل قادما من الاتحاد السكندري.

اللاعب رأفت خليل قادما من الأهلي.

صفقات سموحة

- اللاعب النيجيري صامويل أمادي قادما من سيراميكا كليوباترا.

- اللاعب هشام حافظ قادما من مودرن سبورت.

- اللاعب أشرف مجدي قادما من الجونة.

- اللاعب إسلام عطية قادما من المصري.

- اللاعب محمد رجب قادما من الاتحاد السكندري.

-اللاعب عبد الكبير الوادي قادما من مودرن سبورت.

- اللاعب محمود صابر قادما من بيراميدز

الإيفواري محمد كونيه.

- اللاعب محمد سالم قادما من المقاولون العرب.

صفقات المصري البورسعيدي

- اللاعب محمد هاشم قادما من الإسماعيلي.

- اللاعب محمود حمدي قادما من مودرن سبورت.

- اللاعب خالد صبحي قادما من سيراميكا كليوباترا.

- اللاعب خالد الغندور قادما من الاتحاد.

- اللاعب محمد مخلوف قادما من الإسماعيلي.

- اللاعب أحمد القرموطي قادما من سيراميكا كليوباترا.

- اللاعب البنيني أتيديجيكو سامادو قادما من بيني جاساي البنيني.

- اللاعب كريم بامبو قادما من البنك الأهلي.

- اللاعب السنغالي بابي بادجي قادما من المغربي التطواني.

صفقات سيراميكا كليوباترا

- اللاعب يوسف سيد عبد الحفيظ قادما من الأهلي.

- اللاعب أحمد عابدين قادما من الأهلي.

- اللاعب أحمد قندوسي قادما من الأهلي.

- اللاعب أحمد أشرف قادما من الأهلي.

- اللاعب حسين السيد قادما من المصري.

- اللاعب يوسف عفيفي قادما من ديروط.

- اللاعب محمود الزيني قادما من ديروط.

- اللاعب إسلام عيسى قادما من بيراميدز.

- اللاعب عبد الله مجدي قادما من بيراميدز.

- اللاعب محمد صادق قادما من بيراميدز.

- اللاعب محمود عبد الحفيظ "زلاكة" قادما من بيراميدز.

- اللاعب فاخري لاكاي قادما من بيراميدز.

- اللاعب أيمن سعد "موكا" قادما من الجونة.

- اللاعب الأوغندي عباسي كيون قادما من فيلا الأوغندي.



صفقات غزل المحلة

- اللاعب محمد عصام قادما من سموحة.

- اللاعب الغاني حميدو عبدول قادما من ميدياما الغاني.

- اللاعب حسام جريشة قادما من المصري.

- اللاعب أحمد النفراوي قادما من بتروجت.

اللاعب حازم أبو سنة قادما من لافيينا.

اللاعب محمد أسامة من لافيينا.

- اللاعب الإيفواري موري توري قادما دينجيليه.

- اللاعب محمد حمدي زكي قادما من أسوان.

- اللاعب أحمد العربي قادما من المقاولون العرب.

- اللاعب عامر عامر قادما من المقاولون العرب.

- اللاعب أحمد حكم قادما من سموحة.

- اللاعب محمد أشرف قادما من لافيينا.

- اللاعب إبراهيم حسن قادما من البنك الأهلي.

- اللاعب أسامة النجار قادما من المقاولون العرب.

- اللاعب التونسي محمد علي بن حمودة قادما من الترجي التونسي.

- اللاعب عبد الرحمن صميدة من بيراميدز.

- اللاعب يوسف حسن قادما من بلدية المحلة.

صفقات البنك الأهلي

- اللاعب أحمد ياسر ريان قادما من سيراميكا كليوباترا.

- اللاعب محمد إبراهيم قادما من سيراميكا كليوباترا.

اللاعب عبد العزيز البلعوطي قادما من إنبي.

- اللاعب مصطفى طارق مصطفى قادما من الداخلية.

- اللاعب سيد عبد الله قادما من الزمالك.

- اللاعب هشام صلاح قادما من الاتحاد السكندري.

- اللاعب مصطفى عبد الرحيم قادما من الإنتاج الحربي.

- اللاعب خالد عبد الشافي قادما من لافيينا.

صفقات طلائع الجيش

- اللاعب رجب عمران قادما من الاتحاد السكندري.

- اللاعب حامد الجابري قادما من حرس الحدود.

- اللاعب معاذ الحناوي قادما من الداخلية.

- اللاعب أحمد علاء قادما من المقاولون العرب.

- اللاعب عماد فتحي قادما من البنك الأهلي.

- اللاعب باسم مرسي قادما من الإسماعيلي.

صفقات إنبي

- اللاعب يوسف حسن قادما من الزمالك.

- اللاعب محمد سمير قادما من طلائع الجيش.

- اللاعب أحمد عاطف "شيكو" قادما من غزل المحلة.

- اللاعب عبد المنان مدثر قادما من بايونيرز.

- اللاعب حمزة حافظ قادما من بايونيرز.

- اللاعب علي محمود قادما من بايونيرز.

- اللاعب أحمد إسماعيل قادما من بايونيرز.

صفقات الاتحاد السكندري

- اللاعب محمود متولي قادما من الأهلي.

- اللاعب محمد المغربي قادما من الأهلي.

- اللاعب أحمد دعدور قادما من بيراميدز.

- اللاعب عبد الله بكري قادما من زد.

- اللاعب مروان داوود قادما من إنبي.

- اللاعب أحمد أيمن قادكمن النجوم.

- اللاعب كريم يحيى قادما من الداخلية.

- اللاعب البرتغالي فيليبي ناسيمنتو قادما من جورنيك البولندي.

- اللاعب النيجيري موسى عبد الله قادما من بيوند ليمتس النيجيري.

- اللاعب أحمد الشيمي قادما من المقاولون العرب.

- اللاعب عبد الرحمن خالد "جبنة" قادما من العربي القطري.

- اللاعب هشام عادل قادما من مودرن سبورت.

- اللاعب فادي فريد قادما من سموحة.

-اللاعب إسلام سمير قادما من حرس الحدود.

- اللاعب عمرو جمعة قادما من راية

النيجيري.

- اللاعب إيمانويل إيبه قادما من صباح الأذربيجاني.

صفقات الجونة

- اللاعب محمد محمود قادما من مودرن سبورت.

- اللاعب بلال السيد قادما من الاتحاد السكندري.

- اللاعب أحمد العش قادما من البنك الأهلي.

- اللاعب سيف شيكا قادما من زد.

- اللاعب حسن ياسين قادما من الإسماعيلي.

- اللاعب النيجيري فيفور أكيم قادما من سيراميكا كليوباترا.

- اللاعب أحمد مجدي "كهربا" قادما من بلدية المحلة.

- اللاعب محمود حسونة قادما من الداخلية.

- اللاعب النيجيري كريستان أوبينا.

- اللاعب عمرو شعبان قادما من غزل المحلة.

- اللاعب حسن شاهين قادما من البنك الأهلي.

- اللاعب محمد علاء قادما من القناة.

- اللاعب عصام صبحي قادما من الإسماعيلي.

- اللاعب بدر الدين وليد قادما من الأهلي.

- اللاعب النيجيري أوريبي تاييو قادما من بانديل إنشورنينس النيجيري.

- اللاعب النيجيري شامسو كبير.

- اللاعب أحمد رضا قادما من وادي دجلة.

- اللاعب النيجيري صامويل أوجو قادما من بيراميدز.

- اللاعب علي الزاهدي قادما من طلائع الجيش.