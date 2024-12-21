نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل أمريكي: ترامب تنتظره "مفاجأة" عند لقائه ببوتين! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المحلل السابق في وكالة المخابرات الأمريكية لارس جونسون، في مقابلة على منصة "يوتيوب" إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكون متفاجأ عند لقائه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد جونسون خلال مقابلة له على قناة "Judging Freedom"، على منصة "يوتيوب"، أن ترامب على موعد مع "مفاجأة"، لأن فلاديمير بوتين الذي سيلتقي به الآن، ليس هو فلاديمير بوتين الذي عرفه منذ 8 سنوات، واستطرد المحلل: "إنه فلاديمير بوتين مختلف، وسيكون مفاوضا أكثر صرامة من أي شخص واجهه ترامب من قبل".

يذكر أن دونالد ترامب وعد خلال حملته الانتخابية، بتحقيق تسوية سياسية في النزاع الأوكراني خلال يوم واحد، حال عودته إلى البيت الأبيض.

من جهته، قال الرئيس الروسي، خلال مؤتمره السنوي المباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات. ووفقا لبوتين، فإن موسكو مستعدة لإجراء محادثات حتى مع رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، كما أكد أن روسيا ليست في حاجة إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لها ولمواطنيها.